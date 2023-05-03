В корпоративном здравоохранении внедряют передовые технологии

Одной из ответных мер на пандемию COVID-19 было создание в 2020 году корпоративной эпидемиологической службы

Система медицинских осмотров (АСМО) внедряется на ряде российских предприятий. Благодаря этому время проведения обследования сократилось в два раза, при этом качество осмотров повысилось благодаря исключению ошибок, связанных с субъективной оценкой состояния здоровья.

Регулярные медицинские осмотры позволяют диагностировать ранние признаки заболеваний и своевременно предпринимать усилия для предотвращения развития болезни.

Важную роль в выявлении рисков заболеваний играют дополнительные профилактические осмотры и скрининговые обследования. Так, в 2022 году к федеральной акции «Рак боится смелых» с проектом по онкоскринингу рака легких присоединился Михайловский ГОК. В нем приняли участие почти все работники предприятия – свыше 10 тысяч человек.

Благодаря совместной работе врачей из Курска и их коллег из корпоративной медицинской организации комбината организованы осмотры врача-флеболога в Железногорске. Возможностью пройти диагностику и получить консультацию специалиста без поездки в областной центр воспользовались около 700 работников предприятия и жителей города.

Корпоративными врачами совместно со специалистами Старооскольской окружной больницы организована диспансеризация для работников ОЭМК, перенесших коронавирусную инфекцию. Более 700 человек прошли обследование и получили рекомендации врача.

Цифровизация корпоративного здравоохранения в среднесрочной перспективе повысит качество и доступность медицинских услуг, информированность работников об имеющихся возможностях, усилит контроль за объемом и качеством предоставляемых услуг, снизит документооборот и бюрократизацию процессов, повысит эффективность планирования и расходования средств.

В 2022 году свыше 400 млн рублей были направлены на предупреждение и раннее выявление заболеваний, обеспечение эпидемиологической безопасности, развитие автоматизированной системы медицинских осмотров и цифровых технологий на предприятиях Металлоинвеста.

В состав медицинской службы здесь входят группы охраны здоровья на производственных предприятиях, а также корпоративные медицинские организации, оказывающие широкий спектр медицинских услуг.

Одной из ответных мер на пандемию COVID-19 было создание в 2020 году корпоративной эпидемиологической службы. При активном участии эпидемиологов удалось минимизировать риски распространения инфекции в коллективах, внедрить формат «безковидных зон» при проведении мероприятий, провести вакцинацию работников – уровень коллективного иммунитета составил более 80%.

Сегодня эпидслужба в сотрудничестве с Роспотребнадзором и экологами Компании осуществляет мониторинг уровня инфекционной заболеваемости на предприятиях, контроль санитарно-гигиенического состояния промышленных и социальных объектов.

С 2020 года во всех корпоративных медицинских организациях поэтапно реализуется проект создания медицинской информационной системы (МИС). Созданы сети передачи данных и системы хранения данных, обеспечен высокий уровень информационной безопасности, автоматизированы рабочие места медперсонала.

В 2022 году в рамках создания единого цифрового контура начались работы по интеграции корпоративной МИС с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).