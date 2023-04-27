Трактор, который проверен полем

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Отметим, что благодаря погодным условиям посевная кампания 2023 года стартовала раньше обычного на две недели. Порядка сорока процентов площадей, отданных под ранние яровые и зернобобовые культуры, уже засеяно. Во всех районах Курской области сельхозпроизводители стремятся наиболее качественно и в полном объеме провести комплекс весенне-полевых работ

Хороший выбор техники

Богатый урожай, который по осени засыплют в закрома, зависит от многих факторов. Семенной материал, удобрения, плодородность земли, правильный уход, профессиональный коллектив. Огромную роль в этой цепочке играет сельскохозяйственная техника.

Руководители хозяйств, которые умеют считать деньги и работают на перспективу, останавливаются на технике компании с мировым именем - Ростсельмаш.

Широкое разнообразие моделей служит верным залогом того, что аграрии смогут подобрать именно ту, что подходит данному хозяйству, при этом учитывая почвенные и климатические особенности региона, а также возделываемые агрокультуры.

Сегодня для посевных работ многие выбирают трактор Ростсельмаш 2375. Его отличает: простота эксплуатации, экономичность в работе, комфорт для механизатора. И, безусловно, отличное качество.

Те, кто уже приобрел данную модель, отмечают, что полноприводные машины мощностью 300 - 400 л. с. оптимально подходят для черноземных почв, где возделывают зерновые и зернобобовые культуры, сою, сахарную свеклу.

Оценили трактор и в сельскохозяйственном кооперативе «Откормсовхоз Кшенский» Советского района Курской области, которым уже не первый год руководит заслуженный экономист Российской Федерации Людмила Лебедева.

Главный инженер совхоза Андрей Доренский рассказывает, что трактор приобрели три года назад. В посевную, по словам Андрея Валерьевича, машина себя хорошо зарекомендовала.

- Нареканий не было ни к двигателю, ни к ходовой части, трактор Ростсельмаш 2375 мощный, энергонасыщенный. Отличная рабочая машина, надежная. К тому же существенно экономится топливо.

Специалисты других хозяйств, где данная модель работает не первый сезон и им есть с чем сравнивать, подсчитали, что на посеве машина расходует порядка 6 литров на гектар, а на бороновании 1,5 л топлива на га. Гидравлическая система с датчиками нагрузки выдает поток 170 литров в минуту при давлении в 200 бар.

Помнится, в ходу был лозунг: экономика должна быть экономной. Работает он и сегодня. Не надо быть великим математиком, чтобы понять: каждый сэкономленный литр - с одной стороны, более низкая себестоимость урожая, с другой - дополнительный доход аграриям.

Мы поинтересовались у Доренского, как оценили трактор Ростсельмаш 2375 механизаторы Кшенского СПК.

- Высоко оценили. Трактор удобный в эксплуатации, в кабине приятно находиться, можно самому регулировать температурный режим - в горячую пору битвы за урожай это очень помогает в работе, - говорит Андрей Валерьевич. - У нас много техники, и за каждым механизатором закреплены тракторы, комбайны, за водителями - машины. Как показывает мой производственный опыт, техника любит одни руки. Тогда есть с кого спросить за ее надлежащее содержание, тогда и результат будет соответственный, - делится своими мыслями главный инженер.

Хозяйство с богатой историей

На сегодняшний день в Кшенском совхозе провели сев зерновых и бобовых культур, активно готовят землю под посев сахарной свеклы.

Отметим, что история хозяйства уходит своими корнями в 50-е годы прошлого века. Название агропредприя- тия говорит само за себя. Создано оно было для откорма крупного рогатого скота и свиней жомом и патокой с сахарного завода Кшенский. Кстати, сахзавод здравствует и поныне, СПК «Откормсовхоз Кшенский», как и в прежние времена, регулярно сдает ему на переработку свеклу.

Кроме сладкого корнеплода (площадь земли составляет две тысячи гектар) выращивают в хозяйстве горох, ячмень, яровую и озимую пшеницу.

В районе считают, что немалую роль в успехах предприятия играет тот факт, что за почти семь десятков лет существования было всего два руководителя. У истоков (с первого года совхоз работал без убытков) стоял энтузиаст своего дела, знающий хозяйственник Николай Свеженцев. За ударную работу на земле Николай Гаврилович был дважды награжден орденами Трудового Красного Знамени, он заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Да и само хозяйство не раз было отмечено грамотами, дипломами, вымпелами, переходящими Красными заменами (есть даже Министерства сельского хозяйства и ВДНХ) и за успехи в животноводстве, и за успехи в земледелии.

Сегодняшний руководитель СПК прошла хорошую школу под руководством Свеженцева, взяв на вооружение все лучшее, что было в совхозе, привнеся в него прогрессивные веяния. Обновление парка техникой ключевого отечественного производителя Ростсельмаш - одно из них.

Аграриям на заметку

Сильной стороной популярной модели трактора Ростсельмаш 2375 производители считают наличие спарки уже в базовой комплектации.

Система сдвоенных колес уменьшает негативное воздействие на плодородный слой и увеличивает тяговое усилие при выполнении тяжелых работ.

Высокая проходимость позволяет начать сельхозработы раньше обычного, что в нестабильных погодных условиях последних лет - еще один явный плюс. Немаловажный фактор: благодаря системе сдвоенных колес трактор работает с меньшим коэффициентом пробуксовки, что, естественно, снижает расход горючего.

Внешние усиленные бортовые редукторы планетарного типа, которые применены в модели, надежны, просты в обслуживании и ремонте.

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Еще одно преимущество, отличающее технику производства Ростсельмаш: здесь мосты шарнирно сочлененных тракторов изначально спроектированы для работы на спаренной, строенной или одинарной резине. Благодаря этому достигается больший ресурс при работе в любой конфигурации.

От тружеников полей Черноземья слышны самые добрые слова в адрес производителя сельскохозяйственной техники.

- Кабины сельхозмашин Ростсельмаш - это особая песня. О такой можно только мечтать. Улучшенная шумоизоляция (не слышно ни воя мостов, ни коробки, ни двигателя), отличный панорамный обзор, удобно расположенные рычаги управления. Кресло с пневмоподвеской и десятью различными регулировками позволяет максимально комфортно, не уставая, работать всю смену, - такую оценку дают и трактористы, и комбайнеры.

Что ж, им виднее, ведь технику они проверяют полем.

Александра Черных.