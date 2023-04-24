В Курской области высадили саженцы сосны

В прошлом году Компания стала победителем национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022»

Саженцы сосны высадили на территории Дмитриевского района Курской области.

Потребность на увеличение площади лесов в Курском крае имеет широкий общественный резонанс, как реализация права на благоприятную окружающую среду. Проекты по работам лесовосстановления и лесоразведения важны в целях сохранения устойчивого развития региона, создания условий обитания для различных видов живых организмов, сохранения биоразнообразия, увеличения видового и популяционного состава флоры и фауны, реализации климатических проектов, направленных на сокращение выбросов и поглощение парниковых газов, препятствования развитию овражно-балочной сети и эрозионных процессов, характерных для региона.

На площади 0,6 гектаров совместно с железногорским лесничеством посажено 1200 саженцев деревьев. В дальнейшем, с ростом саженцев, возможно предотвращение увеличения площади овражно-балочной сети, увеличение поглотительной способности парниковых газов, создание благоприятного микроклимата и заселения территории различными видами растений и животных.

Посадкой занимались сотрудники управления экологического контроля и охраны окружающей среды Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева совместно с главными экологами предприятий городов присутствия Компании Металлоинвест. На реализацию проекта пошло 300 тысяч рублей.

В прошлом году Компания стала победителем национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» с проектом Лесоразведение на территории Щигровского лесничества (Тимского участкового лесничества). В Курской области это была первая реализация проекта по лесоразведению по масштабам и объемам выполненных работ среди действующих предприятий.