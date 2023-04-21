Цифровая доступность: «Ростелеком» провел оптику еще в четыре села Курской области

.

Связисты проложили 25 километров оптоволокна и смонтировали оборудование емкостью 700 абонентских портов. Благодаря этому более 1 500 жителей этих населенных пунктов смогут пользоваться высокоскоростным интернетом и другими ресурсоемкими сервисами провайдера.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Компания продолжает уравнивать цифровые возможности между городом и селом, делая интернет доступным на территории Курской области. В 2022 году почти 13 000 курян стали нашими пользователями, а в первом квартале к ним прибавились жители еще 800 домохозяйств. Стабильное соединение, высокая скорость передачи данных позволяют нашим клиентам получать весь спектр цифровых услуг: от видеосервиса Wink до устройств, входящих в систему «умного дома». Безусловно, это значительно повышает качество жизни наших земляков».

Геннадий Гапонов, житель села Октябрьское:

«Появление в нашем селе оптики “Ростелекома” стало настоящим праздником для всех жителей. И моя семья тоже очень рада, что теперь у нас цифровой дом: за безопасность отвечают видеокамеры, за досуг — Wink. Видеосервис — просто находка! Столько фильмов на одной платформе я еще не видел. Очень удобно, что приложение можно установить на несколько устройств. Теперь у каждого — кино по интересам на личном гаджете».

Цифровая видеоплатформа Wink объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов, аудиокниг. К одной учетной записи можно привязать до пяти различных устройств.

Получить информацию о сервисе и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800.

Реклама. ПАО «Ростелеком»