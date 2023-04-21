Курянку покажут в кондитерском реалити-шоу на центральном ТВ

На дегустацию Раксана принесла шоколадную сферу в виде планеты

На телеканале «Суббота!» продолжается кондитерское реалити «Здравствуй, сладкий». В проекте певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты участников, которые соревнуются за заказ от звездного гостя. В новом выпуске гостем программы станет актер Дмитрий Красилов.

- Опыт съемок у меня уже был: я участвовала как соведущая Рената Агзамова в шоу «Кондитер». Но в нашем шоу я все равно волновалась первое время, потому что не знала, сработаемся ли мы с Клавой. Хотелось, чтобы химия сработала, но после пяти минут общения с ней я поняла, что все будет здорово. Мы с ней похожи не только внешне, но и судьбами. Мне кажется, у нас получилось супершоу, - рассказала курянка.

Участница нового выпуска Раксана Самохвалова родом из Курска. Девушка - бьюти и тревел-блогер, но увлекается кондитерским искусством в качестве хобби и готовит десерты для друзей. На дегустацию Раксана принесла шоколадную сферу в виде планеты с кремом из маракуйи, кокоса и малины внутри.

Чтобы одержать победу в проекте, участник должен пройти три этапа отбора и удивить звездного заказчика своим десертом. Удалось ли Раксане это сделать, можно увидеть 22 апреля в 17:00 на телеканале «Суббота!».