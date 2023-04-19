Игорь Артамонов вручил липецким студентам сертификат на участие в федеральном этапе «Студенческой весны»

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с председателем «Российского союза Молодёжи» Павлом Красноруцким. Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества. Затем состоялось подписание соглашения о взаимодействии между правительством Липецкой области и РСМ.

Губернатор подчеркнул, что данное соглашение открывает новые возможности как для региона, так и для активной молодёжи. «Совместно с РСМ планируем проводить в регионе события окружного и всероссийского масштаба. Для этого сейчас создаются хорошие условия. Например, возрождается лагерь «Прометей», он может стать точкой притяжения для самых разных молодёжных инициатив», – прокомментировал Игорь Артамонов.

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Также в рамках подписанного соглашения молодые липчане смогут пройти обучение по созданию проектов для участия в федеральных грантовых конкурсах. Отельное внимание планируют уделить работе с молодёжью в муниципалитетах.

«Мы хотим, чтобы в каждом районе Липецкой области появились проектные команды, которые в дальнейшем переросли бы в местные организации РСМ. Они будут аккумулировать вокруг себя интересные идеи и активную молодёжь», – сообщил председатель «Российского союза Молодёжи» Павлом Красноруцким.

Отделение РСМ в Липецкой области создано в 1991 году и объединяет более двух тысяч молодых людей. У регионального отделения открыты местные организации в Добровском, Данковском, Хлевенском и Лебедянском районах. Каждый год региональная организация РСМ проводит областные этапы федеральных программ и проектов: Студенческая весна, Мисс и Мистер Студенчество Липецка, Юниор-Лига КВН, Корпус общественных наблюдателей, региональный этап российской национальной премии «Студент года», Пространство развития.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с председателем «Российского Союза Молодёжи» Павлом Красноруцким встретились с финалистами областного этапа фестиваля «Студенческая весна». Творческие коллективы вузов, колледжей и техникумов представили свои номера в ДК «Сокол». Лучшие участники фестиваля представят нашу область на всероссийских этапах Студвесны.

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Игорь Артамонов сообщил, что правительство Липецкой области поддержит студенческую команду региона финансово. «Из резервного фонда выделили средства на организацию поездки сборной Липецкой области в Пермь и Ханты-Мансийск на федеральные этапы Студвесны. Ребята очень творческие и талантливые. Каждый год они достойно представляют родной регион, уверен, что и в этот раз не подведут. Желаю им удачи», – прокомментировал губернатор.

Стоит отметить, что в региональном этапе фестивале приняли участие более трёх тысяч студентов из высших и средних специальных образовательных учреждений. «Российская студенческая весна» – единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется на территории Липецкой области с 1993 года. Ежегодно в федеральном этапе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций из всех субъектов страны.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.