Игорь Артамонов вручил благодарности липецким медработникам, обследовавшим детей ДНР

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Руководитель региона Игорь Артамонов вручил благодарности сотрудникам мобильной бригады Липецкой области, принимавшим участие в проведении профилактических медицинских осмотров детей в Володарском и Першотравневом районе Донецкой Народной Республики.

«Наши медики одними из первых откликнулись, когда речь зашла об организации подобных поездок на Донбасс. Это говорит о том, что они не только профессионалы с большой буквы, с честью исполняющие свой врачебный долг, но и люди с большим сердцем», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Благодарности получили четыре врача – педиатр, офтальмолог, детский хирург и невролог, фельдшер, три медсестры, в том числе хирургического отделения и лабораторный техник. Это сотрудники областной детской больницы и городских детских больниц Липецка и Ельца. Все они являются высококвалифицированными специалистами с многолетним стажем.

В ДНР в рамках диспансерного наблюдения медики обследовали несколько тысяч детей. Медосмотры проводили в разных населенных пунктах на базе общеобразовательных организаций. Многие подростки обращались к врачам с неврологическими проблемами, жалобами на головные боли. По результатам осмотров врачи давали юным пациентам рекомендации, а при необходимости оказывали неотложную медицинскую помощь, в том числе проводили хирургические вмешательства.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.