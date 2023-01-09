На центральной площади Орла работает ледовый каток: праздник для детей и взрослых

В ожидании праздника- торжественного открытия катка

В канун Нового года в Орле на площади Ленина торжественно открыли каток под открытым небом. В центре областной столицы его заливают уже шестой год подряд. С нетерпением этого события ждали не только орловчане, но и жители соседних регионов. За сезон эту ледовую площадку посещают тысячи человек.

С 2017 года традиционным спонсором новогоднего катка выступает компания «ФосАгро-Орел», входящая в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). Компания – один из активных участников развития социальной сферы Орловской области, в этом году она стала победителем ежегодного областного конкурса «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области» Новогодний каток – один из проектов компании в рамках социального партнёрства с регионом.

Участников праздника приветствуют почетные гости города и области.

За последние годы он стал не просто излюбленным местом жителей города, отметил в своем приветствии генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

- Он стал настоящим символом наступающего года, символом здорового образа жизни орловчан и движения региона вперед, - сказал Андрей Вовк.

Работы по монтажу катка начались еще в середине декабря, и вот в последнюю пятницу 2022 года залитый лед уже ждал любителей фигурного катания и хоккея.

Губернатор Андрей Клычков отметил значимость открытия главной ледовой площадки.

Сказка на льду

В преддверии самого долгожданного и волшебного праздника – Нового года – орловцы традиционно приходят на площадь Ленина, чтобы принять участие в открытии главного городского катка. Этот год не стал исключением. Зарядиться праздничным настроением и опробовать свежий лед пришли сотни горожан.

Гостей праздника приветствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов, мэр города Юрий Парахин.

Перед торжественным открытием катка всех собравшихся ждало театрализованное представление «Ледовая сказка». Главные новогодние герои – Дед Мороз, Снегурочка и символ 2023 года — Кролик со сцены поздравили орловцев с наступающими праздниками и пожелали им счастья, здоровья и удачи в новом году.

Под веселые песни на льду появились юные фигуристы. Маленькие гости праздника крутили пируэты, вырисовывали спирали и всячески демонстрировали собравшимся свои умения.

На церемонии присутствовали и профессиональные тренеры спортивной школы «Ледовое поколение» со своими учениками. Первые лица города и области торжественно посвятили воспитанников школы в хоккеисты и вручили им медали и памятные статуэтки. А позже юниоры, вооружившись клюшками, пустились рассекать коньками лед.

Опробовать покрытие решили и детские аниматоры в костюмах медведей и снеговика. Под радостные визги ребят они танцевали и играли в догонялки на льду.

А на сцене перед катком поочередно сменяли друг друга различные творческие коллективы, подготовившие яркие номера для участников и гостей праздника.

Первыми лед опробовали юные фигуристы.

Добрая традиция

На такой позитивной ноте по взмаху посоха Деда Мороза открылась главная ледовая площадка города. Торжественная церемония началась с поздравлений и добрых пожеланий.

- Сейчас мы вместе с вами открываем городской каток, который работает уже 5-й Новый год подряд. Нам искренне приятно, что стал символом не только Нового года, но и позитивных преобразований в нашей области, - сказал директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов. -Приятно сегодня видеть здесь много детей, мы счастливы, что традиция у нас живет, и надеемся, что она будет продолжаться.

Сергей Александрович поздравил гостей мероприятия с Новым годом и от всех орловчан выразил слова благодарности правительству Орловской области и лично губернатору за проделанную работу по развитию социальной сферы региона, в том числе спортивной.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, в свою очередь, также поздравил присутствующих с наступающими праздниками и долгожданным открытием главной ледовой площадки города.

-Сегодня по доброй традиции – открываем ледовый каток для всех любителей активного зимнего отдыха. Ледовый каток в самом сердце Орла создает особую атмосферу – чтобы в это непростое время и дети, и взрослые почувствовали радость от праздничных дней и Новогодних каникул. Этот замечательный новогодний подарок стал возможным благодаря тесному и многолетнему сотрудничеству с нашим партнером - компанией «ФосАгро-Орел», - отметил Андрей Клычков.

Глава региона от лица всех орловцев поблагодарил руководство компании за то, что на протяжении многих лет они дарят радость взрослым и детям.

За активное участие в организации и проведении городских мероприятий и содействие в решении социально-значимых задач города директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов был отмечен Благодарностью губернатора Орловской области и Благодарностью мэра Орла.

-Каждый год каток посещают тысячи наших горожан и гостей города. Здесь постигают азы спорта, здесь проводят свидания и семейные вечера. Олимпийские чемпионы тоже когда-то делали свои первые неуверенные шаги на льду – и завоевали золотые медали для нашей страны. Уверен, что за эти шесть лет открытия катка, появилось немало талантливых фигуристов и хоккеистов, - отметил мэр Орла Юрий Парахин.

Торжественное посвящение в хоккеисты.

Все для людей!

За годы работы катка орловцы привыкли проводить свое свободное время и новогодние праздники на льду. Как дети, так и взрослые с нетерпением ждали этого момента.

-Мы очень рады открытию катка. Бываем здесь с детьми здесь часто. Их за уши не вытащить, могут целыми днями кататься. Сумки с коньками у них всегда наготове. Домой приходят довольные и счастливые, поэтому это настоящий праздник для всех, - рассказала одна из мам Юлия.

Для некоторых посещение катка и вовсе стало ежегодной семейной традицией.

-Каждый год собираемся с родственниками на этом катке. Они сами из района едут. Хорошо, что здесь прокат есть. Все для людей сделано. Нам все здесь нравится: лед прекрасный, музыка приятная, коньки в прокате заточены, площадка огромная, - поделилась впечатлениями Ольга.

Очевидно, что каток не оставил равнодушным никого из присутствующих.

-Я считаю, что это лучший ледовый каток у нас. Во-первых, он открытый, можно кататься и любоваться городом, а не стенами. Во-вторых, у него очень удобное расположение, для катка лучше и не придумаешь. Визуально очень круто, осталось только лед оценить” - отреагировал орловец Артем.

Остались довольны и самые юные гости праздника.

-Каток просто супер! В прошлом году я тут научился кататься спиной вперед. В этом году хочу научиться делать ласточку. Готовлюсь падать”, - шутя сказал школьник Максим.

Сергей Засимов вручает юным хоккеистам медали и памятные статуэтки.

Активный отдых на коньках

Опробовать лед любители активного отдыха на свежем воздухе могут ежедневно с 10:00 до 21:30. Старт сеансов в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 и 20.30. Вход на каток абсолютно бесплатный!

Для всех желающих научиться стоять на коньках, каждый будний день с 10:00 до 11:00 будут проходить бесплатные занятия. Тренер-волонтер поможет каждому научится стоять на льду так же уверенно, как на земле. Условия те же, как и при обычном посещении, — со своими коньками вход на ледовую арену бесплатный. Если нет своих коньков, то здесь их можно взять в аренду.

При аренде предусмотрены льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, семей с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком 16 лет, а также сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов.

К слову, в прошлом году каток за новогодние праздники посетили более 20 тысяч человек. Ежедневно на лед выходили около двух тысяч любителей активного отдыха.

Довольные юниоры радостно рассекают коньками лед.

НАША СПРАВКА:

«ФосАгро-Орел» - традиционный партнер аграриев Орловщины в сфере минерального питания растений. Компания активно участвует в общественной жизни Орловской области, поддерживает детский и юношеский спорт, выступая спонсором детской спортивной школы «Ледовое поколение». Она также поддерживает ветеранское движение, оказывает адресную помощь ветеранам, участникам ВОВ, ветеранам труда и труженикам тыла. «ФосАгро-Орел» выступает постоянным донором фонда поддержки инфраструктуры Орловской области «Орловщина» и участвует в реконструкции автодорог региона. В августе 2022 года губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил генеральному директору «ФосАгро-Регион» Андрею Вовку Знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» за выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии региона.

Автор: Ирина Кабанова

Фото: Александр Полшведкин