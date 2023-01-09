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Общество9 января 2023 5:00

На центральной площади Орла работает ледовый каток: праздник для детей и взрослых

Главную новогоднюю площадку горожанам подарила компания «ФосАгро-Регион»
В ожидании праздника- торжественного открытия катка

В ожидании праздника- торжественного открытия катка

В канун Нового года в Орле на площади Ленина торжественно открыли каток под открытым небом. В центре областной столицы его заливают уже шестой год подряд. С нетерпением этого события ждали не только орловчане, но и жители соседних регионов. За сезон эту ледовую площадку посещают тысячи человек.

С 2017 года традиционным спонсором новогоднего катка выступает компания «ФосАгро-Орел», входящая в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). Компания – один из активных участников развития социальной сферы Орловской области, в этом году она стала победителем ежегодного областного конкурса «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области» Новогодний каток – один из проектов компании в рамках социального партнёрства с регионом.

Участников праздника приветствуют почетные гости города и области.

Участников праздника приветствуют почетные гости города и области.

За последние годы он стал не просто излюбленным местом жителей города, отметил в своем приветствии генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

- Он стал настоящим символом наступающего года, символом здорового образа жизни орловчан и движения региона вперед, - сказал Андрей Вовк.

Работы по монтажу катка начались еще в середине декабря, и вот в последнюю пятницу 2022 года залитый лед уже ждал любителей фигурного катания и хоккея.

Губернатор Андрей Клычков отметил значимость открытия главной ледовой площадки.

Губернатор Андрей Клычков отметил значимость открытия главной ледовой площадки.

Сказка на льду

В преддверии самого долгожданного и волшебного праздника – Нового года – орловцы традиционно приходят на площадь Ленина, чтобы принять участие в открытии главного городского катка. Этот год не стал исключением. Зарядиться праздничным настроением и опробовать свежий лед пришли сотни горожан.

Гостей праздника приветствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов, мэр города Юрий Парахин.

Перед торжественным открытием катка всех собравшихся ждало театрализованное представление «Ледовая сказка». Главные новогодние герои – Дед Мороз, Снегурочка и символ 2023 года — Кролик со сцены поздравили орловцев с наступающими праздниками и пожелали им счастья, здоровья и удачи в новом году.

Под веселые песни на льду появились юные фигуристы. Маленькие гости праздника крутили пируэты, вырисовывали спирали и всячески демонстрировали собравшимся свои умения.

На церемонии присутствовали и профессиональные тренеры спортивной школы «Ледовое поколение» со своими учениками. Первые лица города и области торжественно посвятили воспитанников школы в хоккеисты и вручили им медали и памятные статуэтки. А позже юниоры, вооружившись клюшками, пустились рассекать коньками лед.

Опробовать покрытие решили и детские аниматоры в костюмах медведей и снеговика. Под радостные визги ребят они танцевали и играли в догонялки на льду.

А на сцене перед катком поочередно сменяли друг друга различные творческие коллективы, подготовившие яркие номера для участников и гостей праздника.

Первыми лед опробовали юные фигуристы.

Первыми лед опробовали юные фигуристы.

Добрая традиция

На такой позитивной ноте по взмаху посоха Деда Мороза открылась главная ледовая площадка города. Торжественная церемония началась с поздравлений и добрых пожеланий.

- Сейчас мы вместе с вами открываем городской каток, который работает уже 5-й Новый год подряд. Нам искренне приятно, что стал символом не только Нового года, но и позитивных преобразований в нашей области, - сказал директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов. -Приятно сегодня видеть здесь много детей, мы счастливы, что традиция у нас живет, и надеемся, что она будет продолжаться.

Сергей Александрович поздравил гостей мероприятия с Новым годом и от всех орловчан выразил слова благодарности правительству Орловской области и лично губернатору за проделанную работу по развитию социальной сферы региона, в том числе спортивной.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, в свою очередь, также поздравил присутствующих с наступающими праздниками и долгожданным открытием главной ледовой площадки города.

-Сегодня по доброй традиции – открываем ледовый каток для всех любителей активного зимнего отдыха. Ледовый каток в самом сердце Орла создает особую атмосферу – чтобы в это непростое время и дети, и взрослые почувствовали радость от праздничных дней и Новогодних каникул. Этот замечательный новогодний подарок стал возможным благодаря тесному и многолетнему сотрудничеству с нашим партнером - компанией «ФосАгро-Орел», - отметил Андрей Клычков.

Глава региона от лица всех орловцев поблагодарил руководство компании за то, что на протяжении многих лет они дарят радость взрослым и детям.

За активное участие в организации и проведении городских мероприятий и содействие в решении социально-значимых задач города директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов был отмечен Благодарностью губернатора Орловской области и Благодарностью мэра Орла.

-Каждый год каток посещают тысячи наших горожан и гостей города. Здесь постигают азы спорта, здесь проводят свидания и семейные вечера. Олимпийские чемпионы тоже когда-то делали свои первые неуверенные шаги на льду – и завоевали золотые медали для нашей страны. Уверен, что за эти шесть лет открытия катка, появилось немало талантливых фигуристов и хоккеистов, - отметил мэр Орла Юрий Парахин.

Торжественное посвящение в хоккеисты.

Торжественное посвящение в хоккеисты.

Все для людей!

За годы работы катка орловцы привыкли проводить свое свободное время и новогодние праздники на льду. Как дети, так и взрослые с нетерпением ждали этого момента.

-Мы очень рады открытию катка. Бываем здесь с детьми здесь часто. Их за уши не вытащить, могут целыми днями кататься. Сумки с коньками у них всегда наготове. Домой приходят довольные и счастливые, поэтому это настоящий праздник для всех, - рассказала одна из мам Юлия.

Для некоторых посещение катка и вовсе стало ежегодной семейной традицией.

-Каждый год собираемся с родственниками на этом катке. Они сами из района едут. Хорошо, что здесь прокат есть. Все для людей сделано. Нам все здесь нравится: лед прекрасный, музыка приятная, коньки в прокате заточены, площадка огромная, - поделилась впечатлениями Ольга.

Очевидно, что каток не оставил равнодушным никого из присутствующих.

-Я считаю, что это лучший ледовый каток у нас. Во-первых, он открытый, можно кататься и любоваться городом, а не стенами. Во-вторых, у него очень удобное расположение, для катка лучше и не придумаешь. Визуально очень круто, осталось только лед оценить” - отреагировал орловец Артем.

Остались довольны и самые юные гости праздника.

-Каток просто супер! В прошлом году я тут научился кататься спиной вперед. В этом году хочу научиться делать ласточку. Готовлюсь падать”, - шутя сказал школьник Максим.

Сергей Засимов вручает юным хоккеистам медали и памятные статуэтки.

Сергей Засимов вручает юным хоккеистам медали и памятные статуэтки.

Активный отдых на коньках

Опробовать лед любители активного отдыха на свежем воздухе могут ежедневно с 10:00 до 21:30. Старт сеансов в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 и 20.30. Вход на каток абсолютно бесплатный!

Для всех желающих научиться стоять на коньках, каждый будний день с 10:00 до 11:00 будут проходить бесплатные занятия. Тренер-волонтер поможет каждому научится стоять на льду так же уверенно, как на земле. Условия те же, как и при обычном посещении, — со своими коньками вход на ледовую арену бесплатный. Если нет своих коньков, то здесь их можно взять в аренду.

При аренде предусмотрены льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, семей с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком 16 лет, а также сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов.

К слову, в прошлом году каток за новогодние праздники посетили более 20 тысяч человек. Ежедневно на лед выходили около двух тысяч любителей активного отдыха.

Довольные юниоры радостно рассекают коньками лед.

Довольные юниоры радостно рассекают коньками лед.

НАША СПРАВКА:

«ФосАгро-Орел» - традиционный партнер аграриев Орловщины в сфере минерального питания растений. Компания активно участвует в общественной жизни Орловской области, поддерживает детский и юношеский спорт, выступая спонсором детской спортивной школы «Ледовое поколение». Она также поддерживает ветеранское движение, оказывает адресную помощь ветеранам, участникам ВОВ, ветеранам труда и труженикам тыла. «ФосАгро-Орел» выступает постоянным донором фонда поддержки инфраструктуры Орловской области «Орловщина» и участвует в реконструкции автодорог региона. В августе 2022 года губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил генеральному директору «ФосАгро-Регион» Андрею Вовку Знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» за выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии региона.

Автор: Ирина Кабанова

Фото: Александр Полшведкин

БИЗНЕС-ПРЕСС