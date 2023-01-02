Врачи рассказали курянам, какие блюда праздничного стола могут отправить в больницу

Вместо застолья врачи рекомендуют отправиться на прогулку или заняться спортом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новогодние праздники сложно представить без праздничного застолья с изобилием разнообразных вкусных блюд, приготовленных дома или купленных на рынке и в магазине.

Будьте осторожны с мясом, консервами и яйцами

В праздничном ажиотаже весьма высок риск покупки некачественных продуктов - с истекшим сроком годности или уже испорченных, использование которых в готовке чревато не только плохим настроением, но и проблемами со здоровьем. Это, например, касается мясных полуфабрикатов, рыбы и рыбной продукции, которые повторно замораживали. Разумнее покупать такую продукцию в охлажденном виде и, убедившись в хорошем качестве, заморозить в морозильной камере дома, советуют специалисты.

Не стоит рисковать и покупать продукты в несанкционированных местах торговли у случайных людей. Особенно опасны мясная, молочная продукция, яйца, домашние мясные, рыбные, грибные консервы.

Мясо лучше покупать в охлажденном виде, советуют специалисты Роспотребнадзора Фото: Светлана ВОЛКОВА

На сырых продуктах могут оказаться возбудители острых кишечных инфекций: сальмонеллы, эшерихии, иерсинии, шигеллы (возбудитель дизентерии), ротавирусы, вирус гепатита А и другие, а в домашних консервах смертельно опасный ботулотоксин.

Салаты с майонезом могут грозить токсикоинфекцией

В продуктах и готовых блюдах при несоблюдении технологии готовки или неправильном хранении могут накапливаться токсины самых разных микроорганизмов, которые вызывают острые пищевые отравления, токсикоинфекции.

Самые опасные продукты в плане пищевых токсикоинфекций - скоропортящиеся. Это в первую очередь многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень, паштеты.

Возбудители инфекционных болезней, в том числе вирусных, могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов, овощей, зелени.

Как не напороться на поддельный алкоголь

Алкоголь покупайте только в магазинах. Чтобы не напороться на подделку, попросите у продавца товарно-сопроводительные документы, декларацию о соответствии.

Не соблазняйтесь покупкой алкоголя с рук, через интернет-сайты. Продажа алкогольной продукции дистанционным способом запрещена законом, а риск напороться на подделку велик.

Ну и оцените при покупке спиртное по внешнему виду. Так, бутылки не должны иметь деформацию, разрывы, перекосы этикеток и контрэтикеток, давать течь, если перевернуть. Алкоголь должен быть прозрачными, без осадка и посторонних включений.

Храните в холодильнике раздельно

Чтобы избежать пищевых отравлений и не испортить праздничное настроение себе, своим родным и близким, надо соблюдать простые правила:

- сырые продукты и готовые блюда храните в холодильнике раздельно, лучше в специальных контейнерах;

- обеспечьте правильный температурный режим для хранения скоропортящихся продуктов: отварных овощей, салатов, блюд из мяса, птицы, морепродуктов, пирожных и тортов с кремом, блюд с использованием сырых и вареных яиц. Держите их в холодильнике!

При этом употреблять такие блюда можно только в течение 24-48 часов, не более, с момента приготовления;

- при приготовлении блюд соблюдайте личную гигиену: мойте чаще руки, разделочные доски, ножи, используйте чистую кухонную посуду;

- соблюдайте технологию приготовления блюд: мясные и рыбные блюда подвергайте тщательной тепловой обработке;

- зелень, сырые овощи, фрукты тщательно мойте под горячей проточной водой;

- не готовьте пищу на несколько дней вперед, так как даже ее хранение в холодильнике не гарантирует безопасность.

И, наконец, самое главное правило - не злоупотребляйте пищей и алкоголем. Старайтесь провести праздничные дни активно на свежем воздухе, и тогда в Новый год Вы шагнете полными здоровья, сил и энергии!