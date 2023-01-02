Новогодние каникулы в Курске: спектакли, мастер-классы и кино

7 января в городе пройдет «Рождественский концерт» Фото: Светлана ВОЛКОВА

О том, как провести первую неделю 2023 года, узнаете в культурной афише от «КП-Курск».

Спектакли

В Курском драматическом театре имени А. С. Пушкина 3 и 8 января в 10:00, 13:00, 16:00, а также 2 января в 14:00, 17:00 можно посмотреть новогодний спектакль «Щелкунчик».

Красочный и волшебный спектакль «Щелкунчик» – это волнующий рождественский сон, полный чудесных превращений и открытий: новогодняя елка, ожившие куклы, мечтающая и добрая Мари, заботливый Дроссельмейер, вредный и задиристый Франц, зловещая Мышильда и мстительный Мышиный принц, и, конечно же, храбрый и отзывчивый принц – он же Щелкунчик!

В Театре кукол также можно увидеть несколько интересных постановок.

2 – 6 января в 11:00, 14:00, 17:00 – «Ежик и елка».

7 января в 11:00, 14:00, 8 января в 11:00, 14:00, 17:00 – «Снежный цветок». Премьера этой постановки состоялась в конце прошлого года.

Где растет волшебный цветок Илютик? Никто не знает. Отважный, но очень наивный Ежик решает его найти, потому что заболел друг Медвежонок, и только этот цветок может его вылечить. В поисках волшебного цветка Ежик встречается с Осинкой, дедушкой Ясенем, тетушкой Сосной. Добрый и отзывчивый Ежик помогает им, а они в ответ помогают Ежику найти цветок Илютик.

Вместе с героями спектакля «Снежный цветок» зрителю предлагают поразмышлять о добре, о самопожертвовании и о том, каким должен быть настоящий друг.

А на Малой сцене 2, 4 и 8 января в 11:00, 14:00, 17:00, 3 и 5 января в 11:00, 14:00, 7 января в 11:00 покажут «Чудо новогоднее»

В Курском областном Дворце культуры (Театральны проезд, 1) с 4 по 6 января в 11:00 и 14:00 можно посмотреть праздничную постановку «Новогоднее приключение кролика Федора».

А ТЮЗ «Ровесник» им. И. В. Селиванова предлагает со 2 по 8 января в 10:00, 12:30, 15:00 увидеть новогоднюю музыкальную сказку «Маленькая ведьма».

В Курской государственной филармонии (Перекальского, 1) со 2 по 6 января в 11:00, 14:00, 16:30 состоится представление «Чудеса в новогоднем лесу». А в «Свиридовском» (ул. Сонина, 4) покажут «Новогодние игрушки в компьютерной ловушке».

Концерты

7 января в 17:00 в КЦ «Свиридовский» состоится «Рождественский концерт». Здесь выступят творческие коллективы и солисты Курской государственной филармонии. Г

Мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» можно посмотреть в МегаГРИНН 6 января в 19.00. Это проект, состоящий из исполнения лучших номеров мюзиклов «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта». Только живое исполнение, красивые декорации и сценические костюмы, номера в исполнении популярных актеров. Выступят Эд Шульжевский, Петр Маркин, Светлана Светикова и другие.

Проект мюзикл-шоу будет интересен широкому кругу зрителей. Эта хорошая возможность начать знакомство с театром для тех, кому сложно смотреть постановки сложных классических произведений.

Кино

Курский областной кинофонд 5 января в 14:00 в Креативном пространстве «Веранда» в рамках киноклуба «Объектив’но» покажет фильм «Джим Пуговка и чертова дюжина» (6+).

Это немецкая семейная комедия 2020 года, события которой происходят на тихом острове Медландия, где живут 12-летний Джим и его лучший друг — машинист Лукас. Легендарная банда пиратов «Чертова Дюжина» прознала, что дракон — миссис Зубоскрип — был покорен, и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются на чудо-паровой машине в опасное путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о своем таинственном происхождении.

Цирк

В Курском цирке 2 и 5 января в 11:00 и 15:00, 3 и 4 января в 15:00 и 18:00, 6 и 7 января в 12:00 и 16:00, 8 января в 12:00 идет цирковая сказка «Новый год в Лукоморье»

по мотивам сказок А.С. Пушкина. Гости смогут погрузиться в волшебный мир, который в своих произведениях создал великий русский поэт и писатель.

На цирковой арене, под куполом которой установили тот самый дуб с цепью из сказки Пушкина, праздничное настроение гостям будут создавать всем известные персонажи: Кощей, Шамаханская царица, Леший, Черномор, русалки, Серый Волк, Царевна и Царевич. И даже сам Александр Сергеевич Пушкин выступил в роли рассказчика.

Мастер-классы

Краеведческий музей приглашает с 3 по 6 и 8 января в 10:30, 13:00 и 15:00 на новогодние мастер-классы «Декупаж», «Роспись гипсовых фигур», «Мыловарение», «Декорирование предметов», «Акварельная миниатюра», «Новогодняя игрушка из фоамирана».

Украшения из фоамирана входят в моду: они не бьются, хорошо держат форму, блестят и могут долго храниться. Фигурки из фоамирана делаются быстро и просто. Сотрудники краеведческого музея помогут участникам занятия изготовить новогодний декор и игрушки с главным символом 2023 года.

На мастер-класс необходима предварительная запись по телефону.

Подробности и запись по тел.: +7 (4712) 51-15-81, +7 (4712) 70-21-28.

КТЦ «Звездный» до 10 января приглашает на выставку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Галерея Дейнеки - 2 января в 12:00, 4, 5, 6 января в 15:00 – на мастер-класс «Рисуем Малевича». А 4, 5, 6 января в 11:00 и 13:00 – на «Рождественские посиделки». Это семейные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, разговоры о празднике, просмотр доброго советского мультфильма.

Запись в сообщениях сообщества (https://vk.com/deinekagallery) или по телефону 58-55-91.

Выставки

В музее археологии по 20 января работает выставка «Такая разная Снегурочка». На выставке представлены рисунки и поделки учащихся школ и детских объединений Курска и Курской области, а также их руководителей, изображающие снежную красавицу, верную помощницу Деда Мороза. За основу своих Снегурочек участники выставки взяли образ Снегурочки из русских народных сказок, произведений русских писателей и полотен русских художников.

А в КТЦ «Звездный» до 10 января можно посмотреть выставку «7Я» Владимира и Юлии Бартеневых.