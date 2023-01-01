Куда сходить с детьми на новогодних праздниках?

В городе пройдут театрализованные представления, конкурсы и концерты
Фото: Светлана ВОЛКОВА
11.00 Театрализованное представление «Новогодние приключения Василисы или следствие ведет Баба Яга», ГКЦ «Лира»
11.30 Игровая программа «Пусть праздник всем подарит чудо», ЦД «Ассоль»
12.30 Новогодний спектакль «Анчутка», ГКЦ «Лира».
10.30 Проект «Лаборатория рукоделия». Мастер-класс «Парад игрушек», ЦД «Юность»
10.00, 12.00 Новогодняя сказка «Поверь в чудо», КТЦ «Звёздный»
10.30 Развлекательная программа «Зимние узоры», ЦД «Родина»
11.30 Развлекательно-игровая программа «В гостях у сказки», ЦД «Ассоль»
12.00 Театрализовано-игровая программа «Кот в сапогах», ЦД «Сказка»
12.00 Театрализованное представление «Новогодняя история», ЦНТ «Русь»
13.00 Игровая программа «Новогодний переполох», ЦД «Мир»
10.00, 12.00, 14.00 Новогодняя сказка «Поверь в чудо», КТЦ «Звездный»
12.00 Новогодний утренник «Волшебные искры Нового года», ЦД «Спутник»
12.00 Театрализованное представление «Новогодняя история», ЦНТ «Русь»
10.00, 12.00 Новогодняя сказка «Поверь в чудо», КТЦ «Звёздный»
10.30 Развлекательная программа «Зимние узоры», ЦД «Родина»
11.30 Развлекательно-игровая программа «В гостях у сказки», ЦД «Ассоль»
12.00 Театрализованное представление «Новогодняя история», ЦНТ «Русь»
11.30 Познавательная программа «Наступает Рождество», ЦД «Ассоль»
12.00 Игровая программа «Идет коляда – открывай ворота», открытая площадка ЦД «Сказка»
12.00 Рождественский мастер-класс «Под сиянием Рождественской звезды», ЦД «Спутник»
13.00 Игровая программа «Рождественский калейдоскоп», ЦД «Мир»
16.00 Театрализованное представление «Рождественская сказка», ГКЦ «Лира»
11.00 Конкурсная программа «Рождественская круговерть», ЦД «Родина»
11.30 Игровая программа «Рождественская карусель», ЦД «Ассоль»
11.30 Спортивно-развлекательная программа «Ура, зима, каникулы!», ЦД «Ассоль»
12.00 Конкурсно-развлекательная программа «Мороз забавам не помеха!», открытая площадка ЦД «Сказка».
На Театральной площади продолжает свою работу приемная Деда Мороза. До 8 января ребята смогут пообщаться с главным персонажем Нового года, рассказать ему о самом сокровенном, получить сладкий подарок и сделать фотографии.
Напомним, что новогодний волшебник принимает в своей резиденции ежедневно с 12.00 до 18.00 по 8 января включительно. Фотографии можно будет получить по QR-коду, который указан на домике Деда Мороза, или по ссылке https://vk.com/kursk_kult.
Также в Курске открылся Губернский каток, расположенный на улице Ленина рядом с драмтеатром.
Каток бесплатно в любое время смогут посещать дети до пяти лет, многодетные семьи, дети с ОВЗ, пенсионеры, дети из ЛНР и ДНР, а также участников СВО.