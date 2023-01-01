Куда сходить с детьми на новогодних праздниках?

В городе пройдут театрализованные представления, конкурсы и концерты Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 - 4 января

11.00 Театрализованное представление «Новогодние приключения Василисы или следствие ведет Баба Яга», ГКЦ «Лира»

11.30 Игровая программа «Пусть праздник всем подарит чудо», ЦД «Ассоль»

12.30 Новогодний спектакль «Анчутка», ГКЦ «Лира».

3 января

10.30 Проект «Лаборатория рукоделия». Мастер-класс «Парад игрушек», ЦД «Юность»

10.00, 12.00 Новогодняя сказка «Поверь в чудо», КТЦ «Звёздный»

10.30 Развлекательная программа «Зимние узоры», ЦД «Родина»

11.30 Развлекательно-игровая программа «В гостях у сказки», ЦД «Ассоль»

12.00 Театрализовано-игровая программа «Кот в сапогах», ЦД «Сказка»

12.00 Театрализованное представление «Новогодняя история», ЦНТ «Русь»

13.00 Игровая программа «Новогодний переполох», ЦД «Мир»

4 января

10.00, 12.00, 14.00 Новогодняя сказка «Поверь в чудо», КТЦ «Звездный»

12.00 Новогодний утренник «Волшебные искры Нового года», ЦД «Спутник»

12.00 Театрализованное представление «Новогодняя история», ЦНТ «Русь»

5 января

10.00, 12.00 Новогодняя сказка «Поверь в чудо», КТЦ «Звёздный»

10.30 Развлекательная программа «Зимние узоры», ЦД «Родина»

11.30 Развлекательно-игровая программа «В гостях у сказки», ЦД «Ассоль»

12.00 Театрализованное представление «Новогодняя история», ЦНТ «Русь»

6 января

11.30 Познавательная программа «Наступает Рождество», ЦД «Ассоль»

12.00 Игровая программа «Идет коляда – открывай ворота», открытая площадка ЦД «Сказка»

12.00 Рождественский мастер-класс «Под сиянием Рождественской звезды», ЦД «Спутник»

13.00 Игровая программа «Рождественский калейдоскоп», ЦД «Мир»

16.00 Театрализованное представление «Рождественская сказка», ГКЦ «Лира»

7 января

11.00 Конкурсная программа «Рождественская круговерть», ЦД «Родина»

11.30 Игровая программа «Рождественская карусель», ЦД «Ассоль»

8 января

11.30 Спортивно-развлекательная программа «Ура, зима, каникулы!», ЦД «Ассоль»

12.00 Конкурсно-развлекательная программа «Мороз забавам не помеха!», открытая площадка ЦД «Сказка».

КСТАТИ

На Театральной площади продолжает свою работу приемная Деда Мороза. До 8 января ребята смогут пообщаться с главным персонажем Нового года, рассказать ему о самом сокровенном, получить сладкий подарок и сделать фотографии.

Напомним, что новогодний волшебник принимает в своей резиденции ежедневно с 12.00 до 18.00 по 8 января включительно. Фотографии можно будет получить по QR-коду, который указан на домике Деда Мороза, или по ссылке https://vk.com/kursk_kult.

Также в Курске открылся Губернский каток, расположенный на улице Ленина рядом с драмтеатром.

Каток бесплатно в любое время смогут посещать дети до пяти лет, многодетные семьи, дети с ОВЗ, пенсионеры, дети из ЛНР и ДНР, а также участников СВО.