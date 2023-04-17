Игорь Артамонов вручил ключи школам Липецкой области от 50 новых автобусов

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В Липецкую область приехали 50 новых школьных автобусов. Ключи от техники образовательным учреждениям сегодня вручил губернатор региона Игорь Артамонов. Машины приобретены на федеральные средства в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Всего автобусов 50 – ПАЗ и ГАЗ. Школьный транспорт распределят по 18 муниципалитетам. Часть машин выйдет на новые маршруты, часть – на замену старой техники.

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В новых автобусах современная система навигации. Есть кнопка экстренного вызова. Ремни безопасности в салоне сделаны специально для детей, у конструкции четыре точки крепления – надёжная фиксация.

«Это не первое и, я уверен, не последнее поступление новых школьных автобусов в нашу область. Будем работать в этом направлении, чтобы наши школьники могли с комфортом ездить на учёбу, а родители не волновались за безопасность детей по дороге от дома до школы и обратно», – отметил Игорь Артамонов.

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Ежедневно в Липецкой области почти 13 тысяч детей ездят на учёбу и обратно на школьных автобусах. Оснащение школ новым транспортом сделает проезд удобным и безопасным, а также даст возможность учащимся из самых отдалённых населённых пунктов региона получать качественное образование, участвовать в выездных мероприятиях.

За 2021-2023 годы в Липецкую область поступили 86 новых школьных автобусов. Помимо этого, за счёт средств регионального и муниципальных бюджетов было закуплено 39 единиц техники.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.