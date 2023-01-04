Рождество с «Мираторг»: встречаем вкусно

Мясо от «Мираторг» - всегда сочно и празднично!
Кулинарными секретами и фирменными рецептами с нами поделился бренд-шеф компании «Мираторг» Дмитрий Лазько.
Агропромышленный холдинг «Мираторг» - ставший по версии экспертов 50 Best Tastes of Russia лидером рейтинга производителей продуктов питания в 2022 году. Все выпускаемые компанией продукты имеют сертификаты соответствия или декларацию о соответствии, а сам ассортимент продукции насчитывает более 100 наименований.
Сегодня продукцию «Мираторга» можно найти практически в любом сетевом магазине, а для приготовления в духовке можно выбрать свиную лопатку, карбонад, вырезку, окорок. Если хочется чего-то особенного - выбирайте ребрышки и даже рульку. Если ее хорошенько замариновать, она обязательно станет отличной закуской на столе или главным блюдом.
Для запекания идеально подойдет свиная шейка весом около 2,5–3 кг. Она сочная и мягкая, богата витаминами группы В и редкими микроэлементами. В идеале мясо следует натереть специями заранее. Если нет времени мариновать, то на помощь придет мясо для запекания от «Мираторга» в готовых маринадах. Его можно запекать прямо в пакете, следуя инструкциям.
Кулинары рекомендуют: мясо лучше натереть специями заранее.
Перед запеканием важно дать мясу дойти до комнатной температуры - это позволит ему равномерно прожариться. Нельзя ставить мясо в холодную духовку, иначе в первые минуты прогревания оно потеряет весь сок. И важнейшая кулинарная хитрость: запеченному мясу нужно дать отдохнуть, тогда находящиеся внутри соки распределятся внутри куска.
Продукцию «Мираторг» можно приобрести в фирменных магазинах при производстве:
Курская область, Октябрьский район, п. Черницыно; Белгородская область, Корочанский район, Погореловское сельское поселение.
Рецепты рождественского стола от шефа Лазько
Свинина в красном вине
Ингредиенты:
- 1,2 кг свиной шейки от «Мираторга»
- 450 мл сухого красного вина
- 3 веточки тимьяна
- 100 мл оливкового масла
- 10 г кориандра
- 1 ч. л. красной молотой паприки
- соль, черный перец
Приготовление:
1. Свинину режем кубиками 3х3 см, солим и втираем специи в поверхность. В герметично закрывающийся контейнер вливаем вино, добавляем кориандр и тимьян, перемешиваем. Кладем свинину, закрываем и оставляем мариноваться в прохладном месте 8–10 часов.
2. Достаем свинину, обсушиваем на бумажных полотенцах. В глубокой сковороде с толстым дном на разогретом оливковом масле обжариваем мясо небольшими порциями на сильном огне, затем выкладываем на тарелку.
3. Оставим на сковороде пару столовых ложек масла, добавляем паприку, мясо и маринад. Чтобы мясо было полностью закрыто, дольем холодной воды. Готовить под крышкой на среднем огне до мягкости мяса - 30–40 минут. Соус должен получиться довольно густым. Если считаете нужным, посолите и поперчите его, подавайте с багетом.
Бренд-шеф «Мираторга» Дмитрий Лазько: встречайте праздник вкусно!
Буженина, фаршированная черносливом и курагой
Ингредиенты:
- Буженина «Мираторг», 1 упаковка
- Горчица Русская, 1 ст. ложка
- Мед, 1 ч. ложка
- Чернослив, 6 шт.
- Курага, 6 шт.
- Морковь, 1 средняя
- Грецкие орехи целиком, 5 шт.
- Чеснок, 1 головка
- Соль, перец, оливковое масло
Приготовление:
1. Чеснок и морковь режем тонкими брусочками, слегка посолим и перчим; курагу нарезаем половинками.
2. Шпигуем мясо: втыкаем в мякоть острый тонкий длинный нож и, не вынимая, поворачиваем на 90°. В образовавшееся отверстие кладем чеснок, морковь, чернослив, курагу и грецкий орех.
3. Уложите буженину на решетку, стоящую в противне, смажьте соусом – смешанными горчицей, медом и маслом.
4. Заверните всю конструкцию в фольгу как можно плотнее и поставьте в разогретую до 240 °С духовку.
5. Сразу же уменьшите температуру до 130 °С и запекайте 3 часа. Перед подачей полностью остудите.
Приятного аппетита!