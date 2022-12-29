Подведены итоги образовательного проекта «IT-семья» в Курске

«Ростелеком» и Компьютерная Академия ТОР завершили очередной этап образовательного проекта «IT-семья», который направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста вместе с их внуками.

Участники программы (10 пар бабушек и дедушек с внуками) закрепили пройденный материал и сдали экзамен.

В течение месяца семейные команды прокачивали свои знания в области использования современных цифровых ресурсов. На практических занятиях большое внимание уделялось вопросам информационной безопасности. Также преподаватели Академии знакомили участников с работой онлайн-сервисов и социальных сетей, учили создавать и вести аккаунты в соцсетях, снимать и монтировать видеоролики на смартфоне.

Евгений Варывдин, директора Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В декабре исполнился год нашей “IT-семье”. За это время прошло пять потоков обучения, 50 семейных команд освоили цифровое пространство.Под чутким руководством профессиональных педагогов и собственных внуков пожилые люди научились использовать возможности гаджетов практически в полном объеме. Совместное выполнение заданий позволило участникам проекта почувствовать связь поколений и стать еще ближе друг другу. Желаю выпускникам “IT-семьи” не останавливаться на достигнутых результатах и продолжать погружаться в мир современных технологий!»

В финале проекта учащиеся сдали экзамен, по итогам которого определились три лучшие пары. Первое место заняла Светлана Прокопова с внуком Владиславом, второе место – Ирина Косякова и внук Сергей, бронза досталась Сергеевой Валентине с внучкой Софией.

Светлана Прокопова, победитель проекта «IT-семья»:

«Поучаствовать в проекте мне предложил внук, и я с радостью согласилась. Это самый близкий мой человек. Очень хотелось научиться общаться с ним по компьютерным сетям. И также было любопытно посмотреть, как мои ровесники ощущают себя в этой среде, найти новые знакомства. Удивительный и очень интересный получился опыт. Я благодарна организаторам за такую возможность, это очень ценные знания! Теперь у нас с внуком в планах освоить 3D-моделирование».

Победителей наградили специальными призами.