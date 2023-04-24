В России обсудили лучшие практики промышленного туризма

Акселератор по развитию промтуризма направлен на создание и внедрение модели развития промышленного туризма в регионах

Состоялось пленарное заседание по подведению итогов Акселератора по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

Акселератор по развитию промтуризма направлен на создание и внедрение модели развития промышленного туризма в регионах Российской Федерации в качестве механизма улучшения имиджа и повышения открытости российских региональных предприятий, формирования потребительской лояльности к продукции российских брендов, поддержки профориентации молодежи, создания нового турпродукта для привлечения туристического потока.

Участники обсудили перспективы развития промышленного туризма в России, представили лучшие практики регионов по организации экскурсий и стажировок.

Так, в 2020 году было заключено соглашение между Администрацией Курской области и АСИ, в соответствии с которым Михайловской ГОК вошел в одну из пяти пилотных площадок промтуризма.

В 2021 году подобное соглашение было подписано между Администрацией Белгородской области и АСИ, по которому ОЭМК и Лебединский ГОК стали участниками второго Акселератора АСИ и вошли в десятку предприятий, представляющих регион.

В феврале этого года свои двери для туристов открыл ОЭМК, а в июле планируется запуск промышленного туризма на Лебединском ГОКе.

К настоящему времени на этих предприятиях побывало более трех тысяч туристов.

В рамках заседания Акселератора состоялось награждение лучших инициатив. ОЭМК стал победителем в номинации «ПРОМмаршрут» за лучший маршрут на производство, Лебединский ГОК был отмечен дипломом в номинации «ПРОМмасштаб» за лучшую экскурсию на предприятие горнодобывающей отрасли.