Курские полицейские опровергли факт массового отравления вейпами в интернате

Фото из архива "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В соцсетях забили тревогу о ЧП в Охочевском приюте для социально-неблагополучных подростков в Курской области. Якобы отравились вейпами несколько воспитанников, всех тошнило, болела голова и темнело в глазах, также дети были чрезмерно возбуждены и агрессивны. Медсестра позвонила в полицию после того, как к ней обратилась со схожими симптомами 15-летняя девочка. В приют с проверкой нагрянули стражи порядка.

Правда, в полиции сообщили, что масштаб ЧП сильно преувеличен.

- Из приюта поступил сигнал от одного из сотрудников с просьбой провести проверку по факту того, что один ребенок чувствует себя плохо. У него была рвота, давление, тошнота. Полицейская проверка не подтвердила версию отравления какими-либо веществами. Ребенок чувствовал себя плохо по другим причинам. Проверка продолжается, ее результат будет известен примерно через неделю, - рассказала Лилия Каменева, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Курской области.