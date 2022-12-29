Где погулять в Курске на новогодних каникулах

Цирк, театр, выставки и мастер-классы - все это можно успеть посетить на выходных Фото: Светлана ВОЛКОВА

Уже через несколько дней мы отметим Новый год, а после курян ждут продолжительные каникулы. Рассказываем, как сделать их насыщенными, запоминающимися и с пользой провести время.

"КП" собрала предстоящие новогодние события. Кстати, большинство из них можно посетить по Пушкинской карте:

Курский драмтеатр

29 – 30 декабря, 3 и 8 января в 10:00, 13:00, 16:00, 31 декабря в 10:00, 13:00, 2 января в 11:00, 14:00, 17:00 – «Щелкунчик»

6 января в 19:00 – «Рождественские чтения»

Курский цирк

30 декабря в 17:00, 2 и 5 января в 11:00 и 15:00, 3 и 4 января в 15:00 и 18:00, 6 и 7 января в 12:00 и 16:00, 8 января в 12:00 – цирковая сказка «Новый год в Лукоморье»

Театр кукол

2 – 6 января в 11:00, 14:00, 17:00 – «Ежик и елка»

29 – 30 декабря в 13:00, 18:00, 7 января в 11:00, 14:00, 8 января в 11:00, 14:00, 17:00 – «Снежный цветок»

Малая сцена

2, 4 и 8 января в 11:00, 14:00, 17:00, 3 и 5 января в 11:00, 14:00, 7 января в 11:00 – «Чудо новогоднее»

Курский областной Дом народного творчества

29 – 30 декабря в 12:00 и 15:00, 4 – 6 января в 11:00 и 14:00 – «Новогоднее приключение кролика Федора» в Областном Дворце культуры.

Курская государственная филармония

29 – 30 декабря, 2 – 6 января в 11:00, 14:00, 16:30 – «Чудеса в новогоднем лесу» (Перекальского, 1), «Новогодние игрушки в компьютерной ловушке» (Сонина, 4)

7 января в 17:00 – «Рождественский концерт». Творческие коллективы и солисты филармонии. Сонина, 4

Курский кинофонд

5 января в 14:00

Киноклуб «Объектив’но». Показ фильма «Джим Пуговка и чертова дюжина» 6+

ТЮЗ «Ровесник» им. И. В. Селиванова

29 – 30 декабря, 2 – 8 января в 10:00, 12:30, 15:00 – новогодняя музыкальная сказка «Маленькая ведьма»

Краеведческий музей

3 – 6, 8 января с в 10:30, 13:00 и 15:00 – новогодние мастер-классы

«Декупаж», «Роспись гипсовых фигур», «Мыловарение», «Декорирование предметов», «Акварельная миниатюра», «Новогодняя игрушка из фоамирана». Подробности и запись по тел.: +7 (4712) 51-15-81, +7 (4712) 70-21-28.

Музей археологии

1, 2, 7 января – выходной

11 – 13, 16 – 20 января в 10:00, 12:00 и 14:00 – программа «Коляда», запись по тел.: +7 (4712) 54-91-95.

По 20 января – выставка «Такая разная Снегурочка»

Галерея Дейнеки

2 января в 12:00, 4, 5, 6 января в 15:00 – мастер-класс «Рисуем Малевича»

4, 5, 6 января в 11:00 и 13:00 – «Рождественские посиделки» (семейные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, разговоры о празднике, просмотр доброго советского мультфильма)

Запись в сообщениях сообщества (https://vk.com/deinekagallery) или по телефону 58-55-91.

КТЦ «Звездный» (Дзержинского, 51)

До 10 января – выставка «7Я» Владимира и Юлии Бартеневых

Литературный музей

3 – 6 января – программа «Новогодние каникулы в Литературном музее»

13 – 15 января – фестиваль «Носовский пленэр»

Курский планетарий

29 – 31 декабря, 2 – 7 января 10:00 – 16:00 – тематическая экскурсия «Звездное небо зимы».

КСТАТИ

29 декабря в Курске откроется Губернский каток, расположенный на улице Ленина рядом с драмтеатром.

Куряне смогут посетить первый сеанс в 18:30.

Каток бесплатно в любое время смогут посещать дети до пяти лет, многодетные семьи, дети с ОВЗ, пенсионеры, дети из ЛНР и ДНР, а также участников СВО.

По будням первые три сеанса будут бесплатными для всех - в 11:00, 12:30 и 14:00. В остальное время вход — 150 рублей, прокат коньков - 150 рублей.

Рядом с катком находится также горка для катания детей на тюбинге.