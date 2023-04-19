В Курске откроется выставка картин Владимира Шкалина

Экспозиция будет открыта до 9 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 апреля в 16 часов в выставочном зале «Звездный» (Красная площадь 2/4) откроется выставка Заслуженного художника РФ Владимира Гавриловича Шкалина «Акварель. Рисунок». Выставка посвящена 80-летию со дня рождения графика.

Имя Владимира Шкалина хорошо знакомо ценителям акварели далеко за пределами курского региона. Новая экспозиция в «Звездном» посвящена памяти талантливого графика, которому 5 мая 2023 года исполнилось бы 80 лет.

Персональная выставка в залах «Звездного» представит зрителю свыше 120 произведений. Это работы разных лет (акварель, рисунок), выполненные в жанрах пейзажа и тематической (сюжетной) композиции. Все произведения принадлежат семье художника. В экспозиции собраны работы разных периодов творческой биографии, от более ранних до произведений, не экспонировавшихся ранее.

Один из залов посвящен автору, в нем представлены портреты Владимира Шкалина, созданные его коллегами-художниками, друзьями в живописи и скульптуре (30 произведений).

Владимир Гаврилович Шкалин (1943 – 2018) – живописец, Заслуженный художник Российской Федерации (2002), член Союза художников Российской Федерации, обладатель почетного диплома Академии художеств СССР (1975), лауреат премии ЦК ВЛКСМ (1976), лауреат областной премии им. А.А. Дейнеки (2004), многократный обладатель дипломов и медалей СХР. В 2011 году награждён Серебряной медалью Союза художников России; в 2013 – Золотая медаль им. Сурикова. Благодарность Российской Академии Художеств (2012).

Многие годы преподавал на художественно-графическом факультете Курского государственного университета.

Художник работал в жанрах пейзажа, тематической композиции и натюрморта в техниках акварели и рисунка. Участник областных, зональных, региональных, всероссийский, всесоюзных, зарубежных, а также групповых и персональных художественных выставок (в том числе и за рубежом).

Много и плодотворно экспериментируя в технике акварели, художник в своем творчестве следовал традициям русского и зарубежного искусства в его реалистических формах и современных достижениях.

Произведения курянина находятся в фондах Союза художников России, собрании Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки, художественных музеях городов Тулы, Липецка, Воронежа, Волгограда, Сумы (Украина), Скирнивице (Польша), Театре им. Ш. Петефи в Веспреме (Венгрия), а также в организациях, частных галереях и коллекциях России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Выставка продлится до 9 мая.