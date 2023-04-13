Кривецкий сахарный завод: Итоги сезона подвели. Лучших наградили

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Но прежде чем начать новый сезон, во всех регионах присутствия сахарного бизнес-направления «Русагро» проводятся ежегодные масштабные мероприятия, где подводят итоги минувшего сезона и чествуют лучших сотрудников. Одним из первых отчитался Кривецкий сахарный завод

Праздник прошел в Центре культурного развития «Молодежный» города Старый Оскол. Среди почетных гостей глава Мантуровского района Сергей Бочаров, заместитель минис-тра сельского хозяйства Курской области Алексей Маркин, заместитель председателя правления Союза сахаропроизводителей России Алексей Ломанов, а также генеральный директор завода Геннадий Карамушко.

О заводе

Сахарный завод расположен в селе Кривец Мантуровского района Курской области. Первый сахар был получен в январе 1965 года. В 2006 году «Кривец-сахар» был приобретен Группой компаний «Русагро», бизнес которой представлен девятью сахарными заводами в ЦФО. На сегодняшний день «Русагро» - игрок № 1 на российском рынке белого кускового сахара, № 2 производитель сахара в России.

В настоящее время на заводе идет полное техническое перевооружение, которое началось в 2016 году. Осуществлены закупки и поставки нового оборудования, произведены строи-тельно-монтажные работы для основных технических установок, отремонтированы и приведены в порядок корпуса завода и прилегающей территории. Новая техника полностью соответствует современным требованиям и правилам промышленной безопасности. Модернизация повысит эффективность производственных мощностей и снизит количество ручных операций при выпуске готовой продукции путем цифровой трансформации.

- Сахарный завод был и остается градообразующим предприятием Мантуровского райо-на, - отметил его глава Сергей Бочаров. - Сегодня это рабочие места, развитие промышленности, развитие сельских территорий. Сергей Николаевич поблагодарил руководство компании «Русагро» за социальную политику, проводимую на предприя-тии и в районе, подчеркнув, что сахарная отрасль - одна из самых сильных, энергоемких. Он с гордостью назвал рекордную цифру выработки сахара-песка: 80 тысяч тонн.

По итогам сезона 2022 г. заслуженных наград в нескольких номинациях удостоены сотрудники предприятия.

С такой командой можно смело идти в разведку

Состоялось и традиционное награждение отличившихся сотрудников. Благодарность губернатора Курской области за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в развитии экономики производства, способствующие социально-экономическому развитию региона, объявлена генеральному директору предприятия Геннадию Карамушко.

- Сезон был сложным, - не скрывает Геннадий Васильевич, - но коллективу удалось переработать все сырье и выдать сладкий продукт. С такой командой профессионалов можно смело идти в разведку. Я видел, как работают сахарные заводы в разных республиках. Наш Кривецкий завод занимает достойное место среди профильных предприятий, он один из лучших.

Программа, которую мы запланировали, обширна и направлена на совершенствование технологических процессов, на автоматизацию. Есть полная уверенность, что Кривецкий сахарный завод может стать заводом № 1 в группе компаний «Русагро».

Руководство завода считает, что на первом месте должна стоять забота о человеке труда. Ведь сотрудники предприятия заслуживают того, чтобы работать в цивилизованных условиях, и тогда отдача их будет максимальной. Предприятие благоустраивается год от года, планов много.

- В 2022 году реализовано несколько проектов по улучшению бытовых условий на заводе в рамках внедрения стандартов культуры производства. Так, проведен ремонт полов с устройством системы розливов ПТК 1, выполнены работы по бетонированию кагатных полей, в сырьевой лаборатории отремонтированы раздевалки и комнаты для приема пищи. Работает медицинский кабинет, где сотрудники могут получить квалифицированные консультации медиков, - поделился хорошими новостями Геннадий Васильевич.

Красной нитью через все мероприятия прошла мысль о том, что одна из главных ценностей компании - ее люди, в прошедшем сезоне многие проявили себя, показав отличный результат. Заводчане получили грамоты и знаки корпоративного отличия в нескольких номинациях. Церемонию награждения провел генеральный директор. В программе признание «100%» несколько ценностей: «Командная работа», «Честность», «Наши люди», «Постоянное улучшение», «Результат».

Говоря словами поэта Маяковского, «радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей республики». Самая многочисленная номинация - «Верность делу». Заслуженные награды принимали десять сотрудников - это те, кто работает на заводе более пяти лет. А вот знак за производственный стаж более десяти лет получил только один сотрудник - водитель автомобиля Эдуард Пшеничных.

На заводе много молодежи. В глазах молодых сотрудников загораются искорки. Они хотят сделать лучше для родного предприятия, и это у них получается. И это здорово, ведь в руках молодых будущее нашей страны.

Трое сотрудников победили в номинации «Молодой специалист». Все они принимают активное участие в производственном процессе, постоянно совершенствуя свои навыки.

Результат ежедневного труда

Награды от Союза сахаропроизводителей России в честь 220-летия сахарной промышленности вручил Алексей Ломанов. Каждого из награжденных встречали дружными аплодисментами. В приветственном слове Алексей Юрьевич отметил, что завод производит бесценный продукт - сахар. Каждый из сотрудников здесь на своем месте, и весь коллектив в целом обеспечивает продовольственную безопасность страны, что заслуживает уважения.

Получение награды по итогам сезона - результат ежедневного кропотливого труда. Номинанты же скромно говорят, что всего лишь выполняли свои обязанности. Среди победителей «Лучший работник» - машинист насосных установок Николай Ширин, который на сахарном заводе уже 12 лет.

- Когда шел на завод, думал, что временно (до этого 20 лет отработал на нефтебазе), было немного не по себе: справлюсь ли, ведь специфика другая. Втянулся. Работаю с душой, мне нравится атмосфера. Достойная зарплата, социальные гарантии. Сплоченный коллектив, много молодежи. Те, кто приходят с желанием узнать не только основы, но и тонкости профессии, остаются на предприятии.

У Сергея Вдовина, руководителя энергетического участка, две награды - медаль от сахаропроизводителей и знак отличия «Верность делу». Пришел Сергей Анатольевич на производство после института, в 1994 году. Отмечает, что сегодня предприятие существенно меняется к лучшему. Модернизация соответствует современным требованиям.

Для участников мероприятия прозвучали песни в исполнении творческих коллективов.

Главная цель таких меро-приятий - развитие корпоративной культуры и сплочение сотрудников. Надо отметить, что церемония прошла на высоком организационном уровне. Было торжественно, красиво и трогательно. Для передовиков звучали песни в исполнении творческих коллективов кавер-группы Moroz band, вокального ансамбля «Оазис» и эстрадного ансамбля «Хорошее настроение». Была организована фотозона, разыграны призы на корпоративной лотерее, а после официальной части всех ждал праздничный фуршет.

Александра Черных.