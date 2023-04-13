Человечество стремительно толстеет: норма или проблема?

Правильное питание - ключ к здоровой и успешной жизни.

- Ольга Игоревна, тема ожирения актуальная. Что такое ожирение и чем оно опасно?

- Безусловно, наш сегодняшний разговор на эту тему актуален. Ожирение не только медицинская, но и социально-экономическая проблема. Это заболевание, которое обусловлено избыточным накоплением жировой ткани в организме человека. В свою очередь, жировая ткань, продуцируя множество биологически активных веществ, в том числе гормонов, оказывает самые разные воздействия практически на все органы и системы. Именно поэтому ожирение является эндокринным заболеванием.

- В каком случае ставится этот диагноз?

- Диагноз «ожирение» мы можем выставить тогда, когда индекс массы тела (ИМТ) равен 30 кг/м2 и больше. Для того чтобы рассчитать ИМТ, нужно массу тела человека в килограммах разделить на его рост в метрах, возведенный в квадрат. И если ИМТ мы получаем в интервале от 18,5 до 25 кг/м2, это означает, что у человека масса тела в норме, проблем нет. Все, что больше, - это уже избыточная масса тела, или ожирение.

Как правило, 80 - 85% всего ожирения - это так называемое экзогенно-конституциональное ожирение, которое связано с неправильным образом жизни, с нерациональным питанием.

- Какие заболевания вызывает ожирение?

- В первую очередь это сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена, обмена холестерина и его составляющих с крайне высоким риском развития серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как инсульт и инфаркт. Напрямую с ожирением ассоциирован, например, рак эндометрия у женщин. Это заболевания суставов, определенный ряд ревматологических заболеваний. И, конечно, ожирение является причиной очень многих форм бесплодия, как женского, так и мужского, то есть нарушения репродуктивного здоровья напрямую ассоциированы с ожирением.

Если человек заболел, а ожирение - это болезнь, надо лечиться. Необходимо прийти на прием к врачу, в первую очередь к эндокринологу. Если человек здоров и не хочет заболеть, он должен вести здоровый образ жизни: больше двигаться, правильно питаться, считать калории.

- А как правильно считать калории?

- Задача не такая простая, как кажется на первый взгляд. Понятно, что человек сам может начать себя ограничивать в безудержном потреблении высокоусваиваемых углеводов. Да, это пойдет только на пользу. Но рекомендация диетолога нужна обязательно. Во-первых, важно не снижать массу тела быстро, важно снижать ее постепенно, не в ущерб своему здоровью, а главное, потом удержать этот результат.

Для снижения массы тела необходима гипокалорийная диета - рацион питания, при котором снижено количество энергии и пищевых веществ по сравнению с оптимальным. С целью снижения веса принято уменьшать фактическую энергоемкость рациона на 500 - 1000 ккал/сут. Это делается для того, чтобы пациент постепенно адаптировался к гипокалорийной диете и во избежание «пищевой депрессии». При этом важным моментом является соотношение белков, жиров и углеводов, а также качество употребляемых продуктов. Специалисты рекомендуют 25% белков, 10% жиров, 65% углеводов и суточную калорийность не ниже 1200 ккал. Такую диету нельзя соблюдать пожизненно, так как она не физиологична из-за крайне низкого содержания жиров, а следовательно, жирорастворимых витаминов и ненасыщенных жирных кислот.

Кушайте правильно, соблюдая режим, и с хорошим настроением!

ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Курской области.

Фото «КП»