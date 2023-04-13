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Общество13 апреля 2023 5:35

Человечество стремительно толстеет: норма или проблема?

Что такое ожирение? Это диагноз? Какими опасностями оно нам грозит? Можно ли его вылечить? Об этом расскажет главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Курской области Урютова Ольга Игоревна
Правильное питание - ключ к здоровой и успешной жизни.

Правильное питание - ключ к здоровой и успешной жизни.

- Ольга Игоревна, тема ожирения актуальная. Что такое ожирение и чем оно опасно?

- Безусловно, наш сегодняшний разговор на эту тему актуален. Ожирение не только медицинская, но и социально-экономическая проблема. Это заболевание, которое обусловлено избыточным накоплением жировой ткани в организме человека. В свою очередь, жировая ткань, продуцируя множество биологически активных веществ, в том числе гормонов, оказывает самые разные воздействия практически на все органы и системы. Именно поэтому ожирение является эндокринным заболеванием.

- В каком случае ставится этот диагноз?

- Диагноз «ожирение» мы можем выставить тогда, когда индекс массы тела (ИМТ) равен 30 кг/м2 и больше. Для того чтобы рассчитать ИМТ, нужно массу тела человека в килограммах разделить на его рост в метрах, возведенный в квадрат. И если ИМТ мы получаем в интервале от 18,5 до 25 кг/м2, это означает, что у человека масса тела в норме, проблем нет. Все, что больше, - это уже избыточная масса тела, или ожирение.

Как правило, 80 - 85% всего ожирения - это так называемое экзогенно-конституциональное ожирение, которое связано с неправильным образом жизни, с нерациональным питанием.

- Какие заболевания вызывает ожирение?

- В первую очередь это сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена, обмена холестерина и его составляющих с крайне высоким риском развития серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как инсульт и инфаркт. Напрямую с ожирением ассоциирован, например, рак эндометрия у женщин. Это заболевания суставов, определенный ряд ревматологических заболеваний. И, конечно, ожирение является причиной очень многих форм бесплодия, как женского, так и мужского, то есть нарушения репродуктивного здоровья напрямую ассоциированы с ожирением.

Если человек заболел, а ожирение - это болезнь, надо лечиться. Необходимо прийти на прием к врачу, в первую очередь к эндокринологу. Если человек здоров и не хочет заболеть, он должен вести здоровый образ жизни: больше двигаться, правильно питаться, считать калории.

- А как правильно считать калории?

- Задача не такая простая, как кажется на первый взгляд. Понятно, что человек сам может начать себя ограничивать в безудержном потреблении высокоусваиваемых углеводов. Да, это пойдет только на пользу. Но рекомендация диетолога нужна обязательно. Во-первых, важно не снижать массу тела быстро, важно снижать ее постепенно, не в ущерб своему здоровью, а главное, потом удержать этот результат.

Для снижения массы тела необходима гипокалорийная диета - рацион питания, при котором снижено количество энергии и пищевых веществ по сравнению с оптимальным. С целью снижения веса принято уменьшать фактическую энергоемкость рациона на 500 - 1000 ккал/сут. Это делается для того, чтобы пациент постепенно адаптировался к гипокалорийной диете и во избежание «пищевой депрессии». При этом важным моментом является соотношение белков, жиров и углеводов, а также качество употребляемых продуктов. Специалисты рекомендуют 25% белков, 10% жиров, 65% углеводов и суточную калорийность не ниже 1200 ккал. Такую диету нельзя соблюдать пожизненно, так как она не физиологична из-за крайне низкого содержания жиров, а следовательно, жирорастворимых витаминов и ненасыщенных жирных кислот.

Кушайте правильно, соблюдая режим, и с хорошим настроением!

ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Курской области.

Фото «КП»

БИЗНЕС-ПРЕСС