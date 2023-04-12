Попались в нейросеть: обсудим на DataTalks 4.0, почему ChatGPT так популярен

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Ведущие российские эксперты поделятся практическим опытом управления данными и обсудят актуальные вопросы. В мероприятии примут участие представители компаний Axenix, HFLabs, Tele2, ВТБ, DIS-Group и другие.

DataTalks — это площадка для обмена знаниями про работу с данными, которые полезны любому бизнесу независимо от бюджета и ИТ-мощностей. Мероприятие будет интересно специалистам в области данных, аналитикам данных и дата-инженерам, директорам по цифровым технологиям (Chief Digital Officer, CDO), а также представителям бизнеса, ИТ-специалистам смежных направлений и студентам.

В течение двух дней спикеры обсудят, какие стратегии импортозамещения оказались самыми успешными, насколько оправдались страхи 2022 года по работе с opensource, какие риски несет законодательство в области защиты персональных данных и как не допустить оборотных штрафов, как данные помогают компаниям принимать решения, и что мешает формировать лучший клиентский опыт.

Эксперты также расскажут о том, какие технологические тренды будут в 2023 году, почему случился бум нейросетей, как устроены квантовые вычисления и когда можно будет использовать квантовые компьютеры для машинного обучения в промышленных масштабах.

«Мы видим большое влияние данных на бизнес и окружающий мир, и ожидаем, что оно будет продолжать расти по мере развития новых технологий. В бизнесе данные используются для получения информации о поведении клиентов, выявления новых рыночных возможностей и оптимизации бизнес-процессов. Данные используются в различных областях: здравоохранении, транспорте, сельском хозяйстве и энергетике для повышения эффективности, снижения затрат и повышения качества жизни людей. Мы в четвертый раз проводим конференцию DataTalks и, кажется, интерес к этому мероприятию не ослабевает. В этом году мы поговорим о тех проблемах, которые не позволяют использовать потенциал данных на 100% и постараемся вместе с ИТ-сообществом найти решения», — рассказал директор по управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.

«Команда Axenix вот уже четыре года — постоянный участник конференций и митапов DataTalks. В этом году повестка круглых столов и дискуссий Data Talks как никогда актуальна: данные становятся “новой нефтью” для бизнеса, но правила игры в этой сфере еще только устанавливаются. Мы поговорим о том, смогут ли компании полностью угадывать желания потребителей и соответствовать их ожиданиям. И для этого пригласим к участию в дискуссии не только CDO и маркетологов, но и потребителей цифровых услуг, уставших от бесконечных спам-звонков. Ведь цифровизация — не самоцель, за ней всегда стоят живые люди и их интересы. Готов ли бизнес принести ценность клиентам с помощью данных — вот главный вопрос. Думаю, что для этого обеим сторонам предстоит внимательно выслушать друг друга», — отметила Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной искусственный интеллект» компании Axenix (экс-Accenture); модератор круглого стола «Действительно ли мы data-driven».

Участие в DataTalks 4.0 бесплатное. Возможно и очное, и онлайн участие. Детальная программа и регистрация на мероприятие доступны по ссылке: https://datatalks.rt.ru/.

ПАО «Ростелеком». Реклама