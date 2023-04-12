Курский суд отправил уроженца Украины в тюрьму на 15 лет за шпионаж

Фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 6 марта областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 41-летнего предпринимателя из Курска. Индивидуальный предприниматель - уроженец Украины, имеет двойное гражданство - Украины и России. Его обвиняли в шпионаже и попытке сбыть наркотики в крупном размере. Предварительным следствием занималось региональное управление ФСБ. Заседания проходили в закрытом режиме.

Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, вину мужчина не признал. Гособвинитель просил для обвиняемого 18 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. А защита - оправдать мужчину по каждому преступлению.

12 апреля обвиняемого признали виновным по обеим статьям. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд назначил ему 15 лет в колонии строгого режима и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

Время задержания и содержания под стражей засчитано в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания.