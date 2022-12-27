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Общество27 декабря 2022 8:30

Более 500 домохозяйств Курской области получили возможность подключения к высокоскоростному интернету

«Ростелеком» завершил строительство сетей по технологии GPON («оптика в дом») в селах 2-е Выгорное, Нижний Мордок и городе Рыльске Курской области
Источник:kp.ru
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Специалисты компании проложили 40 километров оптоволокна и смонтировали станционное оборудование на 400 абонентских портов. Благодаря этому более 500 домохозяйств получили возможность подключения к высокоскоростному интернету провайдера.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Еще год назад жители этих населенных пунктов жаловались на отсутствие телекоммуникационной инфраструктуры в частном секторе. “Ростелеком“ решил эту проблему. Технология “оптика в дом” позволяет подключать к интернету как многоквартирные дома, так и отдельные коттеджи. Она гарантирует стабильно высокую скорость соединения и позволяет абонентам пользоваться ресурсоемкими услугами провайдера.

БИЗНЕС-ПРЕСС