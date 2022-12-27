Более 500 домохозяйств Курской области получили возможность подключения к высокоскоростному интернету

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Специалисты компании проложили 40 километров оптоволокна и смонтировали станционное оборудование на 400 абонентских портов. Благодаря этому более 500 домохозяйств получили возможность подключения к высокоскоростному интернету провайдера.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Еще год назад жители этих населенных пунктов жаловались на отсутствие телекоммуникационной инфраструктуры в частном секторе. “Ростелеком“ решил эту проблему. Технология “оптика в дом” позволяет подключать к интернету как многоквартирные дома, так и отдельные коттеджи. Она гарантирует стабильно высокую скорость соединения и позволяет абонентам пользоваться ресурсоемкими услугами провайдера.