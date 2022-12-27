Юрий Амерев: Задача одна - работать профессионально и четко

Особое внимание законодателей - к детям в новых регионах РФ, мечты которых исполняет «Елка желаний».

- Юрий Михайлович, вы принимали участие в работе Совета Федерации. Темой его было социально-экономическое развитие России и ее регионов в условиях адаптации к новым вызовам. Какие ключевые решения были приняты?

- В первый же день прошло несколько комиссий самой разной тематики, я участвовал в рассмотрении вопросов подготовки кадров для муниципальных образований. Считаю, что это актуально на сегодняшний день. Сложности есть практически в каждом регионе, они назрели не сегодня и не вчера. Надо было давно решать проблемы. Хорошо, что на федеральном уровне на это обратили внимание.

Кроме того, обсуждали вопрос развития Сибири, северных регионов. Это внутрирегиональные перевозки, снабжение топливом и продовольствием.

Хотел бы отметить, что наш регион на протяжении ряда лет был стабилен в экономическом плане. И сегодня уверенно смотрит в день завтрашний.

Разумеется, красной нитью через все заседание Совета законодателей прошел вопрос проведения специальной военной операции. Речь шла о том, что в нынешней ситуации противостояния с Западом все уровни власти должны работать максимально эффективно и слаженно. Главный приоритет - поддержка военнослужащих и членов их семей. Соответствующие меры приняты и на федеральном, и на региональном уровнях. Это медицинские и налоговые льготы, бесплатное дополнительное образование, кредитные каникулы. Кроме того, оказывается масштабная помощь новым российским регионам.

- Не можем и мы не задать вопрос на эту тему. Как известно, многие куряне участвуют в СВО, население оказывает посильную помощь и военнослужащим, и беженцам. Предприятия и представители малого бизнеса работают в новых условиях. Какие-то шаги предпринимает Дума, чтобы облегчить им жизнь?

- Начнем с того, что Россия, и наш регион не исключение, живет в условиях чрезвычайного положения - пандемия, СВО. Разумеется, все это не могло не сказаться на работе органов исполнительной и законодательной власти. Необходимо было действовать оперативно и быстро откликаться на проблемы и нашим коллегам из предыдущего созыва, и нам.

Я уже говорил на встрече с журналистами и повторю еще раз: при любых обстоятельствах, какие бы сложные условия ни возникали в регионе, необходимо, чтобы каждый на своем месте профессионально, честно и правильно выполнял возложенные на него обязанности. Это касается представителей всех ветвей власти, руководителей организаций и предприятий разных форм собственности, специалистов. И наша областная Дума тоже обязана профессионально и четко работать. За этот год мы не сорвали ни одного вопроса, которые необходимо было обсудить. Рассмотрели около 300 законопроектов. Был отработан целый ряд вопросов, которые надо было принять в срочном порядке.

Сейчас очень важно не оставить без поддержки отечественных предпринимателей. В Курской области действует продуманная система мер стимулирования бизнеса - как крупного, так и малого. Перед нами поставлена ответственная задача: сохранить рабочие места и обеспечить поступательное экономическое развитие региона.

Буквально на днях прошел совместный круглый стол курян и белгородцев на тему «Меры поддержки МСП приграничных территорий в условиях военной спецоперации». В ходе заседания предприниматели двух областей обсудили проблемы бизнеса. В их числе - страховые выплаты и ограничения, связанные с СВО; изменения логистических цепочек, отношений с заказчиками и поставщиками. Были озвучены предложения о введении специальных правовых режимов на приграничных территориях, возможности отсрочки по выплатам в федеральный бюджет и другие инициативы.

Думается, что встреча представителей двух соседних регионов послужит стартовой площадкой для выработки новых решений.

Депутаты за год рассмотрели около 300 нормативных документов, необходимых для жизни населения Курской области.

- Юрий Михайлович, насколько сказываются на работе предприятий и на жизни населения санкции, которые в последние месяцы усиленно вводятся против нашей страны?

- Скажу так: санкции, которые вводятся против России, далеко не всегда дают тот результат, на который рассчитывали их инициаторы. Мы видим, как оперативно Правительство РФ и регионы на это реагируют. И если анализировать то, что в реальности происходит, становится ясно: многое нами сработано на опережение.

Это значит только одно: планы Запада и США провалились в полной мере. Санкции не настолько сильно ослабили нашу экономику. Более того, в некоторых случаях они повлияли в положительном плане. На ряде предприятий стало развиваться свое производство. Иными словами, наша программа импортозамещения заработала в полной мере.

Считаю, что такая встряска для экономики во многих случаях идет на пользу.

- Соглашусь с вами. Недаром у нас сложились пословицы на эту тему: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» и «Русский долго запрягает, да быстро ездит». Все мы живые люди, и предусмотреть будущее на сто процентов невозможно. Случаются какие-то просчеты. Но ошибки рядового исполнителя и руководителя высокого уровня разного порядка. Как их минимизировать?

- На мой взгляд, главная ошибка, которую чаще всего допускают все руководители и которая отражается и на работе, и на состоянии дел, и на имидже самого руководителя, - кадровая. Это неправильный подбор специалистов, своих заместителей, других работников. От этого, к сожалению, никуда не денешься. Важно уметь признавать ошибки и вовремя их исправлять.

- Ситуация, как мы уже говорили, напряженная. И тем не менее Новый год на пороге. Время исполнения желаний, особенно для детей. Как вы относитесь к роли доброго волшебника?

- Детские мечты должны исполняться. И я, и мои коллеги, насколько можем, этому способствуем. После завершения заседания Совета законодателей РФ, прошедшего на площадке верхней палаты российского парламента, спикеры региональных законодательных собраний приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В этом году особое внимание в рамках акции уделяется детям, непосредственно проживающим в новых субъектах Российской Федерации. Мы пожелали им счастливого Нового года, их мечты, которые каждый написал на открытке, непременно исполнятся.

- Как планируете встречать праздник и что хотели бы пожелать избирателям?

- Новый год недаром называют семейным праздником. По традиции буду встречать его дома, в кругу родных мне людей. Еще живы воспоминания из детства: мы встречали Новый год большой дружной семьей - с родителями, с братом, бабушками, дедушками. Эта традиция плавно перешла и в мою семью. Так приятно собраться всем вместе за одним столом: дети, супруга, старшее поколение - наши родители, младшее - внуки. Простое человеческое счастье.

Вы, конечно, помните, как в прежние времена на столе традиционно стояли салат оливье, мандарины, шампанское… Придерживаемся традиции и мы.

А что касается пожеланий… В преддверии Нового года и в первые его дни их всегда много. Самых разных, теплых, искренних, душевных. Но сегодня, с учетом нынешней ситуации, я считаю, самое главное - мир и здоровье. Этого я и желаю всем нам!

kurskduma.ru

Беседовала Александра Черных.