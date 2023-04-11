В Курске Дворцу культуры присвоили имя Винокура

Само здание - бывшее ДК железнодорожников, расположено недалеко от вокзала Фото: предоставлено пресс-службой

Курскому областному Дворцу культуры присвоено имя народного артиста РСФСР Владимира Винокура. Знаменитый юморист родом из Курска.

- Бывший Дом культуры железнодорожников, а ныне областной Дворец культуры обрел имя. Одному из старейших культурных учреждений Курска общественным советом при министерстве культуры принято решение о присвоении ему имени Владимира Винокура, - сообщили в комитете по культуре Курской области. - Событие приурочено к 75-летнему юбилею артиста. Сам Владимир Натанович очень тронут и рад такому подарку! Дворец – место квинтэссенции культуры, площадка для проведения крупнейших фестивалей и конкурсов в сфере народного искусства, праздничных концертов и смотров, место, где каждый может выбрать подходящее творческое направление!

Кстати, Владимир Винокур в каждом интервью тепло отзывается о своей малой родине. Поклонники творчества «поющего юмориста» наверняка читали его книгу «Смех без причины». В ней городу Курску автор посвятил отдельную главу.

А голос Винокура можно услышать в местном транспорте. Здесь Владимир Натанович объявляет остановки в автобусах.