Под Курском заново откроют единственный в Черноземье районный планетарий

Планетарий расположен в местном краеведческом музее Фото: из соцсетей

13 января, в пятницу, в Курской области состоится открытие Обоянского планетария. Точнее, единственный в Черноземье районный планетарий откроют заново, спустя почти 30 лет.

Музей и планетарий в Обояни организовали еще в 1966 году

О непростой истории этого учреждения рассказали сотрудники Курского областного краеведческого музея:

- Здание, в котором расположен Обоянский краеведческий музей, до революции принадлежало купцу Абакумову и являлось хозяйственной постройкой. В 1966 году после надстройки второго этажа в нем открылся краеведческий музей. Одновременно с музеем открылся и планетарий. В то время эти два учреждения работали как единое целое на базе общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Обоянский планетарий был и остается единственным в Черноземье, имеющий статус районного.

Первыми лекторами планетария были Борис Андреевич Петров и Татьяна Степановна Санникова. Начиная с 1970 года бессменным специалистом, читающим в планетарии лекции, была Вера Тимофеевна Щуплова.

Здесь проводили лекции по астрономии, физике, ботанике, природоведению и биологии

К планетарию проявляли интерес многие. Школьников везли из соседних районов: Пристенского, Беловского, Медвенского. Лекции проводились по астрономии, физике, ботанике, природоведению и биологии.

К сожалению, в 90-е годы Обоянский планетарий прекратил свою работу из-за технически устаревшего оборудования. Реанимировать его пытались дважды в 2006 и 2010 году. Однако, сделать этого не удалось, так как расходные материалы и запасные части для оборудования уже не выпускались.

13 января 2023 года, в пятницу, в 12:00 состоится открытие реконструированного планетария в Обоянском краеведческом музее.

Посетить обновленный планетарий приглашают всех желающих.

В местном музее - более пяти тысяч экспонатов

Также здесь можно познакомится и с экспозицией Обоянского краеведческого музея.

Фонды музея насчитывают около пяти тысяч единиц хранения, а его экспозиционная площадь составляет 159 квадратных метров.

В экспозиции музея отражена история Обоянской земли с ХVII века до дней сегодняшних. Представлены материалы о возникновении города Обояни, предназначенного для обороны южных границ Русского государства от нападений кочевников со стороны Дикого поля. В ХVIII–ХIХ веках купеческий город активно строился, были возведены величественные храмы: Святой Троицы (1908), Александра Невского (1905) и старейшая церковь Смоленской иконы Божией Матери (1790).

С городом Обоянью связана жизнь многих выдающихся, талантливых людей: академика В.В. Петрова – основоположника отечественной электротехники, известного русского актера М.С. Щепкина, артиста Большого театра Г.М. Нэлеппа и другие.

Музей имеет свой выставочный зал, в котором проходят выставки местных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, частных коллекционеров.

Адрес: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 29.