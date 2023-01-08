Курский губернатор занимался в лагере ЧВК «Вагнер» на новогодних каникулах

После поездки Роман Старовойт разместил видео в своем блоге Фото: с личной страницы в соцсети.

- Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК «Вагнер» в окружении настоящих мужчин — патриотов России, - рассказал в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости, - добавил глава региона.

В Доме Советов сообщили, что Роман Старовойт посетил базу, где проходят обучение ополченцы из Курской области. Их задача - охранять территорию региона, пояснили в обладминистрации. Губернатор пообщался с ополченцами и сам прошел курс подготовки. Условия максимально приближены к реальному бою. В учебном центре отрабатывают комплекс специальных упражнений.

А накануне, 2 января, курский губернатор с подчиненными из Администрации Курской области побывал в Южном федеральном округе. Здесь в одном из медицинских учреждений проходят лечение и реабилитацию курские военнослужащие.

Старовойт поздравил раненых с наступившим Новым годом. Чиновники привезли подарки, в том числе курские продукты — обоянские яблоки и конфеты местного производства. Одному из пациентов-курян он вручил от региона нагрудный знак за верность долгу и мужество.

Также глава региона поблагодарил врачей:

- Они тут просто творят чудеса!

Ранее КП сообщала, что 6 января в Медвенском районе Курской области простились с участником специальной военной операции, 47-летним добровольцем Переверзевым Николаем, погибшим 15 декабря на территории ДНР в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает администрация региона.

Николай Николаевич родился в селе Спасское Медвенского района. Там же окончил школу.

До этого стало известно, что лейтенант Григорий Петунин и рядовой Александр Науменко погибли при выполнении специального задания в ходе СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик. Григорию было 43 года, Александру - 33 года.