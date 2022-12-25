Как выбрать новогоднее дерево: пушистость, симметричность, огнестойкость

Отдать предпочтение живой или искусственной ели - выбор за вами Фото: Светлана ВОЛКОВА

До Нового года осталась всего неделя, а значит давно пора задуматься о выборе новогодней елки тем, кто еще не сделал покупку. Ведь без новогодней красавицы, пусть даже небольшой, праздник в доме совсем не тот.

Натуральная или искусственная — все плюсы и минусы

Для начала стоит определиться какую елку выбрать: натуральную или искусственную. Все больше курян отдают сегодня предпочтение искусственному дереву. Оно и долговечное, и проще в использовании.

Но и в том и в другом случае есть свои плюсы и минусы.

Натуральная елка создает в доме неповторимый хвойный аромат, но живет такая красавица недолго, при должном уходе - максимум две-три недели, а затем начинает осыпаться. Искусственная ель будет радовать глаз намного дольше, но кроме внешней красоты от нее и пользы особой нет.

Чтобы натуральная елка у Вас дома простояла подольше, нужно соблюдать некоторые правила.

Купленное заранее новогоднее дерево нужно хранить на улице или на балконе. Если елка долго хранилась на морозе, вносить ее сразу в теплое помещение не рекомендуют, резкий перепад температур сократит время «жизни» дерева. По этой же причине желательно ставить елку подальше от источников тепла, например от батареи.

Если новогоднее дерево в доме вы решили установить заранее, то лучше отдать предпочтение сосне, она пышнее и простоит не осыпаясь примерно на неделю дольше ели.

При установке елку нужно поместить в емкость с водой, предварительно очистив низ ствола дерева от коры на 10-15 сантиметров. Туда же можно добавить аспирина или лимонной кислоты. Они насыщают воду питательными веществами, в которых так нуждается лесная красавица. Чтобы ель выглядела как можно свежее, необходимо время от времени опрыскивать ее водой.

Также сохранить красивый вид лесной гостьи поможет обычная влажная тряпка, которой лучше плотно обернуть ствол дерева.

Осмотрите ствол и постучите елкой о землю

При выборе дерево нужно обратить внимание на его пушистость и симметричность. У хорошего «экземпляра» хвойный наряд должен быть слегка маслянистым на ощупь, ярко-зеленого цвета и источать душистый запах. У старого или обмороженного дерева, веточки обламываются с сухим треском.

Следует обратить внимание на ствол, осмотреть его, нет ли на нем плесени, грибков. Если на срезе ствола заметна темная каемка шириной в несколько сантиметров, такая елка очень скоро погибнет.

Чтобы избежать неприятностей (насекомые, грибок) при покупке живых деревьев у продавца лучше спросить о месте вырубки и попросить фитосанитарный сертификат.

Приглянувшуюся елку нужно взять за середину ствола, приподнять и ударить нижней частью о твердую поверхность. Если при этом с ёлки осыпалось много иголок, такую ель покупать не стоит.

Утилизировать живые деревья после Нового года нужно на специально выделенных площадках для сбора крупногабаритных отходов, которые есть во всех районах.

Проверьте сертификат

А вот что касается выбора искусственной елки, тут стоит обратить внимание огнестойкости материала. Качественные искусственные ели всегда делают из огнеупорных материалов с добавлением антипиренов, которые препятствуют воспламенению хвои. Поэтому к елке должен быть приложен сертификат о пожарной безопасности.

- Обязанность продавца — предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о елке, чтобы можно было сделать правильный выбор. Информация в обязательном порядке должна содержать сведения об основных потребительских свойствах товаров, цену в рублях, условия приобретения товара, правила и условия эффективного и безопасного использования, адрес, фирменное наименование изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера. Правильный выбор новогодней елки – это праздник в удовольствие, напоминают в Управлении Роспотребнадзора по Курской области.

ЗНАЙ!

В спорных ситуациях можно получить устную консультацию специалистов Управления Роспотребнадзора по Курской области по телефону горячей линии (4712) 54-71-86 или обратиться за правовой помощью по конкретному случаю нарушения потребительских прав с письменным заявлением, по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д. 70 или в электронной форме (через сайт: http://www.46.rospotrebnadzor.ru или Портал государственных услуг РФ).

КСТАТИ

С 20 декабря в Курске работают елочные базары

График единый – с 20 по 31 декабря, время работы каждый предприниматель определяет самостоятельно.

Новогоднюю красавицу можно приобрести в специально установленных для продажи деревьев местах.

- В Центральном округе – на проспекте Клыкова возле домов с номерами: 30, 35 и 92. На проспекте Дружбы, 1 и 7. На проспекте Победы - №№2, 14 и 44. На Радищева елки продают у дома №80. На проспекте Хрущева, 13 и на улице Студенческой, 2.

- В Сеймском округе - на проспекте Кулакова, 9, на Харьковской улице у дома №10/1, на проезде Магистральном, 16-б.

- В Железнодорожном округе будет один елочный базар - на улице Союзной, 65.