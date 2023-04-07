Курский опыт промышленной интеграции и централизации получил распространение в России

По итогам существовавшая на МГОКе система показала лучшие результаты Фото: предоставлено пресс-службой

Эксперимент по интеграции и централизации систем менеджмента качества, охраны здоровья и безопасности труда, экологического и энергетического менеджмента успешно прошел на одном из курских предприятий.

Единая система менеджмента позволила сократить избыточные процедуры и объём документооборота, повысить скорость принятия решений и эффективность корректирующих действий в различные системы менеджмента на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева. Существенно снижены трудозатраты и сроки проведения внутренних аудитов. Количество внешних аудитов в году сократилось с четырёх отдельных по каждой из систем менеджмента до одного интегрированного, необходимое время – в среднем с четырёх до одной недели.

Работа над проектом заняла около полугода. На первом этапе была проведена диагностика существующих на предприятиях процессов.

По итогам существовавшая на комбинате система показала лучшие результаты с точки зрения эффективности, трудозатратам и расходам на администрирование. Было принято решение взять за основу опыт при тиражировании на другие предприятия.

В процессе внедрения ИСМ, разработана общая для всех предприятий структура отделов по развитию систем менеджмента, перераспределен функционал ответственных сотрудников, разрабатывается и внедряется ряд единых нормативных документов.

Созданная централизованная Интегрированная система менеджмента (ИСМ) успешно прошла независимый аудит, подтвердивший ее соответствие международным требованиям стандартов ISO 9001\14001\45001\50001.

Сейчас система внедрена также на Лебединском ГОКе и ОЭМК им. А.А. Угарова.