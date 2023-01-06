В Курской области спасатели проверяют храмы перед Рождественской службой

Спасатели будут дежурить в ночь с 6 на 7 января Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские спасатели проверяют храмы в преддверии богослужений накануне праздника Рождества Христова.

Так, сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области провели противопожарные инструктажи в храме Успения Божией Матери и Великомученика Никиты Курска.

Инспекторы акцентировали внимание на исправную работу автоматической системы пожаротушения, наличие и соответствие требованиям первичных средств пожаротушения, проверили эвакуационные выходы и планы эвакуации.

- Мы провели обучающий инструктаж с персоналом храма по действиям в случае нештатной ситуации, - рассказывает инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Максим Погребцов. – Сделали замечания, касающиеся отсутствия специальных наклеек, которые обозначают местонахождение первичных средств пожаротушения.

Кроме того, сейчас в храме идет ремонт, и рядом с эвакуационными выходами стоят строительные леса и ремонтное оборудование. К рождественским богослужениям, по словам персонала, они будут убраны.

- В нашем храме уделяется серьезное внимание пожарной защищенности прихожан, - говорит заведующий хозяйством на объекте Алексей Плаксин. – По опыту прошлых лет в рождественскую ночь храм посещает несколько сотен прихожан. К счастью, на моей памяти нештатных ситуаций у нас не происходило.

Всего в Курской области насчитывается около 300 храмов. При взаимодействии с местным духовенством сегодня предварительно взяли на контроль более ста культовых объектов, где запланированы рождественские богослужения с возможным массовым пребыванием людей.

Во всех храмах идут обследования и противопожарные инструктажи.

Во врем рождественских богослужений здесь будут дежурить спасатели.

При посещении храмов нужно осторожно обращаться с зажженными свечами, следить, чтобы они не упали на пол. При пожаре не стоит паниковать, нужно организованно покинуть помещение и ожидать прибытия пожарной охраны, советуют в ГУ МЧС региона.

КСТАТИ

Ранее КП сообщала, что в ночь на 7 января резко похолодает до -16. Ночью с 7 на 8 января синоптики и вовсе обещают до -17 градусов. Настоящие зимние морозы будут держаться и 8 января.

В такую погоду стоит избегать тесной и влажной одежды и обуви, а также переутомления, голода, вынужденного длительного неподвижного и неудобного положения. Факторы риска - если у вас уже была холодовая травма, ослабленный болезнью организм, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, курение и употребление алкоголя.

Кстати, первые случаи обморожения уже зарегистрированы в этом году. В новый год в Курчатовском районе в больницу попал 66-летний пенсионер с признаками обморожения.