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Общество23 декабря 2022 6:40

Миллиарды киловатт-часов выработаны Курской АЭС для 19 российских регионов

Миссия выполнима
На втором энергоблоке Курской АЭС-2 установлен купол внутренней защитной оболочки.

На втором энергоблоке Курской АЭС-2 установлен купол внутренней защитной оболочки.

В приоритетах «Росатома» - благополучие миллионов.

Миллиарды киловатт-часов выработаны Курской АЭС для миллионов человек, живущих в 19 российских регионах. Это свет, тепло, уют в домах, работа сотен предприятий - от мелкого бизнеса до промышленных комплексов. Атомная отрасль, объединенная в Госкорпорацию «Росатом», помогает строить будущее, укрепляя экономику нашей страны.

Очередной, 2022 год, завершается для Курской АЭС очередными успехами. Они - часть общих достижений работников «Росатома» и его электроэнергетического дивизиона АО «Росэнергоатом».

Счет пошел на второй триллион

«Росатому» в этом году исполнилось 15 лет. Это многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Госкорпорация - национальный лидер в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. Один из сооружаемых объектов атомной энергетики - Курская АЭС-2 является приоритетной отраслевой стройкой.

Юбилей в этом году отмечает и крупнейшая генерирующая компания России - Концерну «Росэнергоатом» (РЭА) 30 лет. За эти годы атомные станции, входящие в РЭА, выработали порядка 4,6 триллиона кВтч электроэнергии, что суммарно превышает четырехлетнее потребление электроэнергии всей страной. Концерн в составе «Росатома» обновил абсолютный рекорд Советского Союза по выработке энергии в течение года. Доля РЭА - около 20 процентов всей выработки электроэнергии в стране.

Концерн занимает второе место в мире по объему установленной мощности АЭС - 29,5 ГВт. Под управлением РЭА находятся 37 действующих энергоблоков. На долю Курской АЭС приходятся три энергоблока общей мощность 3 ГВт. Энергоблок № 1 с 19 декабря 2021 года эксплуатируется в режиме без генерации.

Повышение уровня и качества жизни граждан, улучшение социально-экономического положения регионов, создание прочной, надежной базы для дальнейшего движения вперед - все эти приоритеты, как и раньше, реализованы в 2022 году в деятельности Курской АЭС.

Курская атомная станция успешно выполняет свою миссию, обеспечивая потребителей электрической и тепловой энергией при гарантированном обеспечении безопасности как высшего приоритета в своей деятельности.

Событием года для курских атомщиков стала выработка в июле с начала эксплуатации энергоблоков 1 000 000 000 000 (триллиона) киловатт-часов электроэнергии. Триллион - первый, потому что устойчиво работают действующие энергоблоки, а рядом с ними растут новые, с ВВЭР-ТОИ станции замещения, которые обеспечат энергобезопасность региона до конца текущего века.

С опережением выполняются плановые задания по выработке электроэнергии. На 19 декабря ее выработано с начала года более 19,3 млрд кВтч, что создает хорошие предпосылки для выполнения годового государственного задания.

В основе успехов лежат непрерывная модернизация оборудования и оптимальное по срокам выполнение планово-предупредительных ремонтов, которые ежегодно проводятся на каждом из действующих энергоблоков. Плановый срок ремонтной кампании 2022 года сокращен на 45 суток (на более чем 19%). Для сравнения, в 2021 году при более продолжительных плановых ремонтах их сроки были сокращены на 15% (в расчете по трем ныне действующим энергоблокам). Все ремонтные операции выполнены без отступлений от технологического регламента, с надлежащим качеством и необходимым уровнем безопасности.

На блочном щите управления одного из энергоблоков Курской АЭС.АЭС.

На блочном щите управления одного из энергоблоков Курской АЭС.АЭС.

Здесь чисто

Одна из составляющих качества жизни граждан, которое является приоритетом государства - экологическое благополучие. В этой сфере влияние Курской АЭС измеряется не только сотнями миллионов рублей, затраченных на охрану атмосферного воздуха, обеспечение радиационной безопасности окружающей среды, защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод, мониторинги различных сред.

Получение энергии на атомной станции выполняет роль своего рода пассивной системы защиты природы, предотвращения изменения климата. Расчеты показывают, что выработка электроэнергии КуАЭС предотвратила только в 2021 году попадание в атмосферу такого количества парниковых газов в эквиваленте углекислого газа СО2, которое поглощают за год более 3,7 млн. гектаров осин, берез, дубов. Данная площадь примерно равна 1660 лесным массивам Центрально-Черноземного биосферного природного заповедника, или превосходит лесные угодья всего Центрального Черноземья в 2,3 раза.

В целом атомные станции электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» за 11 месяцев текущего года предотвратили выброс около 100 миллионов тонн СО2-эквивалента.

Точка роста

Президент России поставил задачу выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне и при этом быть не просто пользователями чужих решений, а иметь технологические ключи к созданию товаров и услуг следующих поколений, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами. Вклад «Росатома» в решение этой задачи на площадке Курской АЭС - сооружение энергоблоков ВВЭР-ТОИ.

Главное событие года здесь - на энергоблоке № 1 в проектное положение установлен корпус реактора. Государственное задание по его монтажу реализовано на три недели раньше установленного срока. От этого события ведется отсчет до начала пусконаладочных работ на АЭС. В настоящее время на площадке выполнены пять из шести государственных заданий и девять из 10 ключевых событий, на стройплощадке работают более 7000 человек.

Курская АЭС в качестве филиала «Росэнергоатома» включена в процесс преобразования концерна в цифровую компанию. Эта деятельность проводится по направлениям Единой цифровой стратегии Росатома. Многие компоненты автоматизации и цифровизации при сооружении Курской АЭС-2 маркируются ярлыком «впервые». Здесь формируется и отрабатывается универсальная технология цифрового управления, в данный момент - на этапе сооружения атомной станции.

Социальное воздействие Курской АЭС выходит за рамки обычной схемы «предприятие - налоги - регион». За 9 лет действия Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорации «Росатом» и Администрацией Курской области регион получил 15,3 млрд рублей дополнительных налоговых отчислений атомщиков, поступивших в областной бюджет на реализацию мероприятий социально значимых проектов и развитие инфраструктуры. Благодаря дополнительным средствам в городе Курчатов ежегодно выполняются десятки социально-инфраструктурных проектов. На глазах горожан и с их участием облагораживается облик атомграда, он становится все более удобным для комфортной жизни.

Владимир Петров

Фото предоставлено пресс-службой КуАЭС.

БИЗНЕС-ПРЕСС