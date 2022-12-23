Миллиарды киловатт-часов выработаны Курской АЭС для 19 российских регионов

На втором энергоблоке Курской АЭС-2 установлен купол внутренней защитной оболочки.

В приоритетах «Росатома» - благополучие миллионов.

Миллиарды киловатт-часов выработаны Курской АЭС для миллионов человек, живущих в 19 российских регионах. Это свет, тепло, уют в домах, работа сотен предприятий - от мелкого бизнеса до промышленных комплексов. Атомная отрасль, объединенная в Госкорпорацию «Росатом», помогает строить будущее, укрепляя экономику нашей страны.

Очередной, 2022 год, завершается для Курской АЭС очередными успехами. Они - часть общих достижений работников «Росатома» и его электроэнергетического дивизиона АО «Росэнергоатом».

Счет пошел на второй триллион

«Росатому» в этом году исполнилось 15 лет. Это многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Госкорпорация - национальный лидер в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. Один из сооружаемых объектов атомной энергетики - Курская АЭС-2 является приоритетной отраслевой стройкой.

Юбилей в этом году отмечает и крупнейшая генерирующая компания России - Концерну «Росэнергоатом» (РЭА) 30 лет. За эти годы атомные станции, входящие в РЭА, выработали порядка 4,6 триллиона кВтч электроэнергии, что суммарно превышает четырехлетнее потребление электроэнергии всей страной. Концерн в составе «Росатома» обновил абсолютный рекорд Советского Союза по выработке энергии в течение года. Доля РЭА - около 20 процентов всей выработки электроэнергии в стране.

Концерн занимает второе место в мире по объему установленной мощности АЭС - 29,5 ГВт. Под управлением РЭА находятся 37 действующих энергоблоков. На долю Курской АЭС приходятся три энергоблока общей мощность 3 ГВт. Энергоблок № 1 с 19 декабря 2021 года эксплуатируется в режиме без генерации.

Повышение уровня и качества жизни граждан, улучшение социально-экономического положения регионов, создание прочной, надежной базы для дальнейшего движения вперед - все эти приоритеты, как и раньше, реализованы в 2022 году в деятельности Курской АЭС.

Курская атомная станция успешно выполняет свою миссию, обеспечивая потребителей электрической и тепловой энергией при гарантированном обеспечении безопасности как высшего приоритета в своей деятельности.

Событием года для курских атомщиков стала выработка в июле с начала эксплуатации энергоблоков 1 000 000 000 000 (триллиона) киловатт-часов электроэнергии. Триллион - первый, потому что устойчиво работают действующие энергоблоки, а рядом с ними растут новые, с ВВЭР-ТОИ станции замещения, которые обеспечат энергобезопасность региона до конца текущего века.

С опережением выполняются плановые задания по выработке электроэнергии. На 19 декабря ее выработано с начала года более 19,3 млрд кВтч, что создает хорошие предпосылки для выполнения годового государственного задания.

В основе успехов лежат непрерывная модернизация оборудования и оптимальное по срокам выполнение планово-предупредительных ремонтов, которые ежегодно проводятся на каждом из действующих энергоблоков. Плановый срок ремонтной кампании 2022 года сокращен на 45 суток (на более чем 19%). Для сравнения, в 2021 году при более продолжительных плановых ремонтах их сроки были сокращены на 15% (в расчете по трем ныне действующим энергоблокам). Все ремонтные операции выполнены без отступлений от технологического регламента, с надлежащим качеством и необходимым уровнем безопасности.

На блочном щите управления одного из энергоблоков Курской АЭС.АЭС.

Здесь чисто

Одна из составляющих качества жизни граждан, которое является приоритетом государства - экологическое благополучие. В этой сфере влияние Курской АЭС измеряется не только сотнями миллионов рублей, затраченных на охрану атмосферного воздуха, обеспечение радиационной безопасности окружающей среды, защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод, мониторинги различных сред.

Получение энергии на атомной станции выполняет роль своего рода пассивной системы защиты природы, предотвращения изменения климата. Расчеты показывают, что выработка электроэнергии КуАЭС предотвратила только в 2021 году попадание в атмосферу такого количества парниковых газов в эквиваленте углекислого газа СО2, которое поглощают за год более 3,7 млн. гектаров осин, берез, дубов. Данная площадь примерно равна 1660 лесным массивам Центрально-Черноземного биосферного природного заповедника, или превосходит лесные угодья всего Центрального Черноземья в 2,3 раза.

В целом атомные станции электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» за 11 месяцев текущего года предотвратили выброс около 100 миллионов тонн СО2-эквивалента.

Точка роста

Президент России поставил задачу выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне и при этом быть не просто пользователями чужих решений, а иметь технологические ключи к созданию товаров и услуг следующих поколений, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами. Вклад «Росатома» в решение этой задачи на площадке Курской АЭС - сооружение энергоблоков ВВЭР-ТОИ.

Главное событие года здесь - на энергоблоке № 1 в проектное положение установлен корпус реактора. Государственное задание по его монтажу реализовано на три недели раньше установленного срока. От этого события ведется отсчет до начала пусконаладочных работ на АЭС. В настоящее время на площадке выполнены пять из шести государственных заданий и девять из 10 ключевых событий, на стройплощадке работают более 7000 человек.

Курская АЭС в качестве филиала «Росэнергоатома» включена в процесс преобразования концерна в цифровую компанию. Эта деятельность проводится по направлениям Единой цифровой стратегии Росатома. Многие компоненты автоматизации и цифровизации при сооружении Курской АЭС-2 маркируются ярлыком «впервые». Здесь формируется и отрабатывается универсальная технология цифрового управления, в данный момент - на этапе сооружения атомной станции.

Социальное воздействие Курской АЭС выходит за рамки обычной схемы «предприятие - налоги - регион». За 9 лет действия Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорации «Росатом» и Администрацией Курской области регион получил 15,3 млрд рублей дополнительных налоговых отчислений атомщиков, поступивших в областной бюджет на реализацию мероприятий социально значимых проектов и развитие инфраструктуры. Благодаря дополнительным средствам в городе Курчатов ежегодно выполняются десятки социально-инфраструктурных проектов. На глазах горожан и с их участием облагораживается облик атомграда, он становится все более удобным для комфортной жизни.

Владимир Петров

Фото предоставлено пресс-службой КуАЭС.