В Курской области МЧС инспектирует храмы перед Пасхой

Инспекторы акцентировали внимание на исправную работу системы оповещения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области наносят профилактические визиты на культовые объекты с возможным массовым пребыванием людей, в которых пройдут пасхальные службы. Всего их в регионе 146. Они все будут проинспектированы до конца недели. В Курске расположено 27 храмов.

С таким профилактическим визитом инспекция посетила православный храм Великомученика и Целителя Пантелеимона Курска.

Инспекторы акцентировали внимание на исправную работу системы оповещения о пожаре, наличие и соответствие установленным требованиям первичных средств пожаротушения, проверили эвакуационные выходы и планы эвакуации.

- Мы провели обучающий инструктаж с персоналом храма по действиям в случае возникновения нештатной ситуации, - рассказывает старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Главного управления Александр Однораленко.

В период пасхальных богослужений будет организовано дежурство 150 человек из числа личного состава Главного управления, Противопожарной службы Курской области и добровольцев.

При посещении храмов необходимо с осторожностью относиться к зажженным свечам, не допускать их падения на пол. При возникновении пожара не стоит паниковать, необходимо централизованно покинуть помещение и ожидать прибытия пожарной охраны.