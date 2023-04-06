Ваше здоровье - в ваших руках!

Физическая активность - это жизнь.

А ведь такие средства, как физические упражнения, закаливание, рациональное питание, обладая огромной эффективностью, и без помощи врача позволяют оставаться здоровыми до самой глубокой старости

Двигайся больше - проживешь дольше

Гиподинамия - пониженная физическая активность - явление, свойственное современному уровню развития цивилизации, ведет к быстрому общему старению всех органов и систем, ко многим серьезным заболеваниям. Поэтому движение по своему действию может заменить любое лекарство. Занявшись физическими упражнениями, вы на первых порах, может быть, и не будете чувствовать их благотворного влияния. Но представьте, что станет с вами спустя полгода. Вы будете в лучшей физической форме. Почувствуете прилив сил, улучшится координация движений. Легче будете справляться с нервным напряжением и плохим настроением. Уменьшится содержание в организме жировых отложений. Укрепятся костные ткани, улучшится кровообращение, повысится работоспособность.

Систематическая дозированная физическая нагрузка улучшает и работу сердечной мышцы, в результате чего нормализуется артериальное давление, что является профилактикой инфаркта миокарда и инсульта. В лучшую сторону изменится химический состав крови.

Но надо помнить, что, прежде чем приступить к занятиям, необходимо посоветоваться с врачом.

Несколько полезных жизненных советов по повышению физической активности предлагает Ольга Анатольевна Бугрова, заведующая отделом профилактики ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», Курск:

- часть пути из дома на работу и обратно старайтесь проходить пешком и в быстром темпе;

- на работе и дома по возможности «бойкотируйте» лифт;

- используйте часть обеденного перерыва для активного движения;

- в выходные дни эффективны оздоровительные средства - ходьба, бег;

- для укрепления сердечно-сосудистой системы очень полезны игры с мячом, плавание, лыжи, гребля, прогулки на велосипеде, туризм, альпинизм;

- но при выборе того или иного средства учитывайте возможности своего организма. Пожилой, недостаточно тренированный человек может ограничиться ходьбой, утренней гимнастикой или настольным теннисом, а более молодой и подвижный - должен выбирать волейбол, ритмическую гимнастику, бег, большой теннис.

Безусловно, физические упражнения способствуют общему закаливанию организма, которое улучшает общий обмен, укрепляет нервную систему. Однако оно требует осторожности и осуществляется постепенно. Лучшие методы закаливания - душ (сначала комнатной температуры, а затем холодный и контрастный), воздушные и солнечные ванны, плавание в бассейне, реке, море.

Ешь правильно - и лекарство не надобно

Важным компонентом здорового образа жизни является рациональное питание. Пища, которую употребляет человек, должна быть разнообразной, а ее калорийность - обеспечивать энергозатраты организма; в ней должно быть достаточное количество витаминов и микроэлементов.

Одна из наиболее актуальных проб-лем в профилактике многих болезней - нерациональное питание. Серьезную озабоченность медиков в наше время вызывает систематическое переедание. Многие люди имеют лишний вес. Это отрицательно сказывается на деятельности сердечно-сосудистой системы. Поэтому рекомендуется дробное питание, а прием сразу большого количества пищи должен исключаться полностью.

- Не спешите при еде, ешьте медленно и с аппетитом - так легче избавиться от чувства голода, - рассказывает Ольга Анатольевна.- Последний прием пищи должен быть не позднее чем за 2 - 3 часа до сна. Полезны разгрузочные дни. Хорошими средствами укрепления нервной системы являются аутотренинг и музыка. Исключите алкоголь и курение. Исключительно большое влияние на состояние организма имеет нормальный, регулярный сон достаточной длительности, не менее семи-восьми часов. Не забывайте ложиться спать в одно и то же время, желательно до 22 часов. Благоприятно действует на организм и вечерняя прогулка в медленном темпе, тихая музыка.

Состояние вашего здоровья во многом зависит от вас. Помните это и следуйте принципу «если хочешь быть здоровым, то будь им!».

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Курской области

Фото Валентина Заярная