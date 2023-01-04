Из-за аномально теплой погоды курян просят не выходить на лед

К концу недели в регионе будет морозно Фото: Даниил НАЙХИН

В Курской области держится достаточно теплая для зимы погода. Cитуацию на воде в регионе ежедневно контролируют две патрульные группы ГИМС совместно с представителями ВОСВОД и внештатными инспекторами.

Толщина льда - не больше пяти сантиметров

С начала осени водные спасатели уже провели более 150 надзорно-профилактических рейдов.

Очередное патрулирование специалисты ГИМС устроили в первые дни нового года по акватории реки Тускарь. В последние дни в области в днем столбик термометра уверенно преодолевает отметку выше нуля. Из-за этого быстро растаял не только снег на городских улицах, но и лед на многих водоемах региона. Как показал рейд, река Тускарь уже практически по всей акватории освободилась от ледового покрова, а тот, что еще остается в прибрежной зоне и затонах, довольно тонкий и хрупкий, рассказали в ГУ МЧС Росси по Курской области.

Его толщина не превышает трех – пяти сантиметров, а это значит, что выходить сейчас на водоемы опасно для жизни. Именно об этом предупреждают курян во время профилактических патрулирований по водоемам региона инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области.

Спасти человека можно только в течение пяти минут

- Одно неверное движение - и запросто можно оказаться в ледяной воде. Если в течение пяти-шести минут после такого купания человека не спасти, то он погибнет от переохлаждения, - поясняет старший государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС выходить на лед, особенно это касается отчаянных любителей зимнего лова, так и пешеходов, привыкших сокращать свой путь по льду. Внимательно следите за своими детьми и не позволяйте ходить на водоемы в этот период!

Особое внимание во время патрулирований инспекторы ГИМС уделяют детям, которые сейчас, на каникулах, устраивают у воды опасные игры. К несчастью, многие из них не знают элементарных правил безопасного поведения на воде и не отдают себе отчет в том, что их шалость может обернуться трагедией. Да и многие рыбаки, по наблюдениям водных спасателей, выходят на опасные участки, пренебрегая личной безопасностью.

За выход на лед предусмотрен штраф

Во время рейда инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с курянами, проинструктировали их о правилах поведения на воде, напомнили, как пользоваться средствами самоспасения. Для закрепления знаний выдали памятки. Также предупредили и о штрафе в 500 рублей за выход на тонкий лед.

Спасатели в очередной раз предупреждают: тонкий лед опасен всегда! Не рискуйте своей жизнью напрасно! Помните! Несчастный случай легче предотвратить, будьте благоразумны и не допустите трагедии!

КСТАТИ

Впереди - рождественские морозы

Уже к концу этой недели курян ждут сильные морозы.

В Курской области будет постепенно холодать. Так, уже 4 января станет чуть прохладнее и пройдет небольшой снег. А в ночь на 7 января с -1 резко похолодает до -16. Ночью с 7 на 8 января синоптики и вовсе обещают до -17 градусов. Настоящие зимние морозы будут держаться и 8 января.

Из-за резкого перепада температур может ухудшиться самочувствие, поэтому медики советуют быть внимательными к своему состоянию в эти дни.