В Курске экс-директора лагеря поймали на мошенничестве

Суд признал бывшего исполнительного директора лагеря виновным и оштрафовал на крупную сумму, но приговор еще может быть обжалован Фото: Светлана ВОЛКОВА

Промышленный районный суд Курска огласил обвинительный приговор против бывшего директора детского лагеря. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере - сумма ущерба составила более 1,9 миллионов рублей.

- Деньги были внесены в качестве дополнительной оплаты путевок на смену «Лидерский формат», тогда как эти путевки в полном объеме оплачиваются за счет средств бюджета Курской области, - сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

В суде выяснилось, что на тот момент исполнительный директор детского оздоровительного лагеря «Олимпиец» обманом и злоупотреблением доверием похитил более миллиона рублей. Это были деньги родителей несовершеннолетних детей, желающих отдохнуть в лагере на смене «Лидерский формат» по путевкам с 9 по 29 августа 2019 года.

Чтобы "отмыть" собранные с родителей деньги, директор убедил председателя Детско-юношеской общественной организации «Аргон» заключить с лагерем договор о дополнительном предоставлении в аренду детям для тренировок спортивные залы, площадки и помещения. Сумма договора составила 1 050 000 рублей, а нужен он был, чтобы создать основания для внесению в кассу лагеря этих денег.

Также мужчина обратил в свою пользу средства из бюджета Курской области, предоставив ложные сведения и фиктивные документы, необходимые для оплаты за счет государства путевок детям. В документах на оплату оказались и те дети, которых на самом деле на смене не было, пояснили в суде. Сумма ущерба бюджету Курской области составила более 850 тысяч рублей.

Суд признал бывшего исполнительного директора лагеря виновным. По совокупности преступлений суд оштрафовал его на полтора миллиона рублей в доход государства и лишил права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в некоммерческой организации сроком на два года. Кроме того, суд взыскал со него в пользу Курской области сумму ущерба в полном объеме, то есть 850 тысяч рублей, а также в пользу 40 родителей - 240 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, пояснили в ведомстве.

КСТАТИ

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