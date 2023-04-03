Новые очистные сооружения строятся в Липецкой области

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Новые очистные сооружения строятся в Задонске благодаря федеральной финансовой поддержке в размере 546,1 млн рублей. Важный инфраструктурный объект возводят за счет средств Фонда развития территорий и Фонда национального благосостояния. Также часть суммы на строительство выделена из бюджета Липецкой области и муниципальной казны, сообщили в управлении ЖКХ региона.

Сейчас на площадке уже выполнены земляные работы. Строительство сооружений биоочистки производительностью 1500 кубических метров, а также канализационных коллекторов для присоединения очистных к централизованной системе водоотведения идет в соответствии с графиком. Кроме того, проектом предусмотрено несколько ступеней очистки канализационных стоков, в том числе механическая, биологическая и физико-химическая.

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По оценкам специалистов, оборудование старых очистных изношено практически на 97% и работает с перегрузками. Новые очистные сооружения позволят выдержать сегодняшнюю нагрузку, а также обеспечить необходимой инфраструктурой планируемую жилую застройку, работающие и возводимые предприятия.

«Вопросы качества очистки сточных вод остаются в центре внимания органов власти. Строительство новых очистных сооружений, которые соответствуют требованиям безопасности и качества, а также снижения негативного воздействия объектов водоотведения на окружающую среду, в Задонске крайне необходимо. Мы изыскиваем разные варианты, рассматриваем все возможные программы, которые помогают нам сделать жизнь людей более комфортной. Липецкая область должна активно развиваться, а это невозможно без модернизации такой важной отрасли, как ЖКХ», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.