Встреча волонтеров на Всероссийском форума #МЫВМЕСТЕ2022

Программа стартовала в Старом Осколе и Губкине Белгородской области по инициативе компании «Металлоинвест». А в 2019 году интересный и полезный опыт переняли и в Железногорске. Волонтеры заботятся об экологии, спасают бездомных животных, помогают нуждающимся, организуют занятия спортом для детей и пожилых.

Ты помнишь, как все начиналось?

О том, как это работает и что было сделано в уходящем году, рассказал куратор добровольцев корпоративной программы «Вместе! С призванием» и начальник группы внешних социальных программ Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Николай Ключников.

Николай стоял у истоков волонтерского движения в Железногорске.

Он вместе с Владимиром Тюфекчиевым, ныне куратором грантового конкурса «Вместе! С моим городом!», начинал волонтерское движение еще задолго до того, как оно вылилось в корпоративную программу.

Помогали многодетным семьям продуктами, ремонтом, устраивали акции, сборы. А в 2015 году по предложению комитета образования Курской области начали проводить в Железногорске апробацию создания Совета отцов. Железногорск стал одной из четырех «экспериментальных площадок» в России. Ребята, основываясь на уже имеющемся опыте, совместно с управлением образования города сформировали методическую базу, разработали, как это «упаковать». Даже сняли фильм о создании Совета отцов в городе горняков. Эксперимент проходил на базе железногорского детсада №20, а в 2016 году к нему присоединились уже почти полтора десятка дошкольных учреждений города. Сейчас этим проектом занимается Владимир Тюфекчиев.

А Николай, переключившись сначала на организацию общественного движения родителей детей-инвалидов, сегодня курирует сектор корпоративного волонтерства градообразующего предприятия.

Ему есть, чем поделиться и в плане организации НКО, и в плане реализации серьезных проектов добровольчества.

Как стать Дедом Морозом

- В нынешнем году особое внимание мы уделили профилактике сиротства, действуя совместно с администрацией Железногорска и управлением соцопеки. Добровольцы отремонтировали квартиры семей, где речь шла об изъятии ребенка из семьи из-за неподходящих условий проживания. Делали электрику, сантехнику, клеили обои, выполняли малярные работы. За год при поддержке комбината привели в порядок жилье в трех семьях, - рассказывает Николай.

В 2022 году в Железногорске на новом уровне возобновили бесплатные тренировки для детей под эгидой федерации гиревого спорта. Администрация города предоставила помещение, которое волонтеры отремонтировали, так в Курской области появился первый отдельный зал гиревого спорта, в котором профессиональные спортсмены безвозмездно ведут тренировки. В этом году проект выиграл два гранта НКО, что помогло реализовать задуманное.

А в середине декабря в Железногорске стартовала акция «Елка добра», в рамках которой волонтеры и просто работники комбината могут попробовать себя в роли Деда Мороза и исполнить желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

На сайте «Елка добра» любой сотрудник комбината может закрепить за собой определенного ребенка, и купить ему подарок. В конце года их вручат на праздничном мероприятии. В Железногорске такая акция проходит уже третий год.

В чем сила?

Абсолютный плюс корпоративного волонтерства состоит в том, что помощь предприятия дает возможность оперативно отреагировать на просьбы нуждающихся.

Установка пандусов в жилых домах

Так произошло, например, с проектом по установке пандусов в подъездах многоэтажек. К проекту добровольцев МГОКа присоединились и студенты Железногорского горно-металлургического колледжа. Учебное заведение предоставило свои мастерские и базу.

- Работа была начата еще в прошлом году, за этот установили восемь откидных пандусов. А на днях мы получили обращение с просьбой установить еще три, - говорит Николай. – Продолжим эту работу в 2023 году.

Не удивительно, что среди волонтеров, да и просто работников комбината, немало доноров. В целях популяризации этого движения добровольцы регулярно проводят различные мероприятия, встречи со студентами, школьниками, врачами. На комбинате проходит ежемесячная акция по сдаче крови.

Участие в донорских акциях

В 2022 году в Железногорске установили стелу донорам. Ее торжественное открытие планируют весной 2023 года и приурочить к награждению активистов движения.

Очень важный блок работы, на который будет сделан акцент и в следующем году, - экологический. Уборка парков, высадка деревьев и кустарников, а также региональные акции — все это есть и будет в поле зрения волонтеров.

В Железногорске продолжится реализация проекта по созданию приюта для животных. Уже создана отдельная некоммерческая организация, Администрация выделила помещение, рядом с которым есть участок. Идут переговоры, чтобы взять землю в долгосрочную аренду и сделать там площадку для выгула и вольеры. Расположено помещение недалеко от Железногорска. На средства комбината волонтеры выполняют отделку, варят вольеры. Ремонт движется. В 2023 году планируется приют открыть. Предполагается, что жить там будут до 30 дворняг.

Добровольчество стало традицией

Большинство волонтерских проектов в Железногорске уже стали традицией — к примеру, уборка скверов, мемориалов воинской славы к 9 Мая, поздравление ветеранов песней накануне Дня Победы.

Благоустройство памятников воинам Великой Отечественной войны Фото: Предоставлено "КП"

- Мы собираем автобус, надеваем военную форму, берем из Дворца горняков ребят, которые поют песни тех лет. И каждого ветерана, если у него есть возможность, приглашаем во двор, дарим подарки, цветы, исполняем песни. Если нет, то в квартиру поднимаемся, - рассказывает Николай Ключников.

Откликаются добровольцы и на разовые просьбы - кого-то помочь отвезти в больницу, купить лекарства.

Сейчас на комбинате - около 60 активных волонтеров. Плюс почти полсотни - «серебряных», это активные пенсионеры, которые с удовольствие участвуют в экоакциях, сборе гуманитарной помощи. Есть и волонтеры, которые участвуют время от времени в конкретных акциях. Всего получается около 200 человек. К движению и жители города стали активно присоединяться!

- Ребята с удовольствием направляют свои силы, время, знания на добрые дела. Важно, что есть и ресурсы для реализации задуманного – поддержку в реализации волонтерских проектов оказывает компания «Металлоинвест». 2023 год хотелось бы посвятить экологическим направлениям, в приоритетах также остается адресная помощь, донорство и проект с бездомными животными, - отмечает Николай Ключников, начальник группы внешних соцпрограмм МГОКа имени А. В. Варичева.