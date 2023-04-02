В Курской области семь человек ранены в результате обстрела ВСУ

В приграничье региона продолжаются обстрелы Фото: из соцсетей

Семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области 2 апреля получили ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела ВСУ.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

- Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище. Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказал глава региона.

В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших.

В самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений.

Накануне 1 апреля под очередной обстрел с территории Украины попало село Искра Хомутовского района Курской области, здесь зафиксировано более 20 прилетов.

Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела было нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов: кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка.

Также ВСУ в ночь на субботу, 1 апреля, сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области.

Пострадавших нет, осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета.