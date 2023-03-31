Выпускники Черноземья активно трудоустраиваются на предприятия АПК

По окончании обучения молодые специалисты, успешно прошедшие стажировку, получают достойную работу.

Более 200 выпускников Брянских, Калужских, Смоленских, Белгородских, Курских и Орловских вузов и ссузов были официально трудоустроены на производственные активы АПХ «Мираторг» в 2022 году, сообщают представители холдинга.

«Мираторг» - один из крупнейших работодателей в агропромышленной отрасли страны: в его подразделениях трудятся более 40 тысяч человек. Компания активно развивается и создает новые рабочие места, обеспечивая своих сотрудников комфортными условиями труда, социальными гарантиями и заработной платой в среднем выше, чем в регионе и отрасли. Агрохолдинг активно инвестирует в расширение производства, а потому заинтересован в привлечении и развитии молодых специалистов по ключевым направлениям: агротехнология, ветеринария, генетика и животноводство, производство комбикормов, мясопереработка. Количество действующих вузов-партнеров превышает 115 учебных заведений и продолжает расти.

По окончании обучения в вузах молодые специалисты, успешно прошедшие стажировку, трудоустраиваются в компанию по специальности. Компания предлагает выпускникам не только кураторство опытных наставников, но помощь в решении жилищного вопроса. В ряде областей действует и государственная программа, благодаря которой молодые специалисты получают единовременную выплату и ежемесячную надбавку к зарплате за счёт бюджета.

В 2022 году холдинг принял на работу выпускников Брянского ГАУ, БГТУ, Белгородского ГАУ, Курской ГСХА, Орловского ГАУ, Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Почепского механико-аграрного техникума, Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники, а также строительного колледжа, Трубчевского политехнического техникума, Суражского промышленно-аграрного техникума, Корочанского СХТ, Россошанского колледжа мясной и молочной промышленности, Курского политехнического и автотехнического колледжей, Глазуновского сельскохозяйственного техникума, Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВПО Орёл ГАУ, Калужского колледжа народного хозяйства и других учебных учреждений. Все выпускники официально оформлены в штат компании в соответствии с полученной квалификацией, их обучают азам агрономии, животноводства и других специальностей, помогают адаптироваться к профессии.

- Наша компания для молодежи – возможность развития. Для целеустремлённых и грамотных молодых специалистов есть отличные возможности карьерного роста: уже в период стажировки студенты получают ценные практические навыки работы с технологиями и оборудованием, опыт от профессионалов отрасли. Это позволяет им успешно работать на современном сельхозпроизводстве после окончания учебы и достигать высоких производственных и личностных результатов, - подчеркивают в пресс-службе агрохролдинга.