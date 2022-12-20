Названы победители премии "Визионеры. Управление изменениями"

Число участников и благополучателей составило 116 тысяч человек

Награды премии ежегодно присуждают лучшим компаниям и проектам в области социальной и экологической ответственности. В различных номинациях премии получили Благотворительный фонд «Второе дыхание», Федерация адаптивного хоккея, Солнечногорский опытно-экспериментальный завод, Мосгортранс и другие российские компании.

В частности, программа социальных инвестиций Металлоинвеста «ВМЕСТЕ!» признана лидером в номинации "Общество. Бизнес" ежегодной премии "Визионеры. Управление изменениями".

В рамках программы в 2021 году в Белгородской, Курской и Оренбургской областях реализовано более 450 проектов. Число участников и благополучателей составило 116 тысяч человек. Компания направила на эти цели более 5,6 млрд рублей. Реконструированы и построены 38 социальных и спортивных объектов, оказана поддержка 37 медицинским и образовательным учреждениям, в реализацию социально значимых инициатив вовлечено 2300 волонтёров, 95 проектов от НКО и жителей регионов получили финансовую и организационную поддержку в рамках корпоративного грантового конкурса.

Ранее программа социальных инвестиций «ВМЕСТЕ!» стала победителем конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR в номинации «Развитие местных сообществ».