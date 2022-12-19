В Курском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок

Скоро Новый год и многие хотят порадовать детей сладкими новогодними подарками.

Специалисты рекомендуют быть внимательными при выборе и придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести вкусный, качественный и безопасный сладкий подарок.

Сладкие новогодние подарки лучше покупать в магазинах, супермаркетах и на официальных рынках. Словом, там, где есть контроль качества.

При покупке обратите внимание на этикетку упаковки, маркировку. На ней должны быть следующие сведения: наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и (или) ограничения по использованию, показатели пищевой ценности; сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов, а также единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Срок годности устанавливают по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав. Лучше выбрать набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки – тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

При выборе подарков предпочтение стоит отдавать тем, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Обратите внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. Их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола.

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад.

Последние два компонента являются наиболее безвредными ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для пищеварения.

В составе сладостей должны отсутствовать: усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы, идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Натуральные красители и ароматизаторы допускаются.

Внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями может находиться игрушка. Она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Но стоит помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности. Так, игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу – это достаточно сильные аллергены. Также в игрушке не должно быть стекла и других бьющихся материалов, мелких деталей, в том числе размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%. Сладкий подарок советуем хранить при температуре 15–17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом.

По вашему требованию продавец подарка обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а именно декларации соответствия, транспортные накладные.

Альтернативный вариант - самому собрать сладкий набор, положив туда любимые конфеты детей, оформить их в красивую упаковку, можно добавить туда же игрушку, и ребенок будет рад.

В случае если у родителей возникнут сомнения относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, они могут обратиться за разъяснениями на Всероссийскую горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров.

НАПОМИНАЕМ: Накануне новогодних праздников в Управлении Роспотребнадзора по Курской области работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров, в том числе сладких новогодних подарков. График работы и номера телефонов смотрите здесь.

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