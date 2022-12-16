Опубликован рейтинг экологической открытости WWF

Металлоинвест подтвердил лидерские позиции Фото: предоставлено пресс-службой

Ежегодный рейтинг открытости экологической информации формируется на основании оценок воздействия на окружающую среду, экологического менеджмента и раскрытия информации. Он проводится с 2015 года, по инициативе WWF и при поддержке рейтингового агентства АКРА.

Рейтинг призван. способствовать снижению нагрузки на окружающую среду, повышению эффективности использования природных ресурсов и ведению социально ответственного бизнеса в стране.

В тройку лидеров ежегодного рейтинга открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических предприятий Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в 2022 году вошли Полюс золото, Новолипецкий металлургический комбинат и Компания «Металлоинвест».

Примечательно, что Металлоинвест повторила свой прошлогодний результат, заняв третье место в престижном рейтинге, улучшив при этом свою оценку с 1,667 до 1,713 пунктов.

Компания подтверждает свою приверженность утвержденной в 2021 году Климатической стратегии, согласно которой планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Также здесь действует Экологическая программа, ключевые цели которой - снижение выбросов в воздух на 7% и переход на замкнутые циклы водоснабжения.

.