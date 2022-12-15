Игорь Артамонов дал старт строительству завода по производству кормов для домашних животных

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Сегодня на территории елецкого участка особой экономической зоны «Липецк» губернатор Игорь Артамонов дал старт строительству предприятия.

«В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с компанией «Петэксперт», а уже сегодня запускаем строительство завода. Это важное событие не только для региона, но и для всего российского рынка продуктов для домашних животных. Качественные корма с высоким содержанием мяса и натуральными ингредиентами в стране почти не производятся. С помощью импортозамещающего производства в Липецкой области мы решим эту задачу», – сказал Игорь Артамонов.

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Как рассказал генеральный директор компании Дмитрий Цыпин, первая очередь завода будет запущена в декабре 2023 года. Объем производства в 2024 году составит 8000 тонн сухих кормов премиум и супер-премиум классов, в 2025 году – 20 000 тонн. В дальнейшем планируется расширение производства до 80 000 тонн в год и строительство двух корпусов производства влажных кормов для кошек и собак.

«Спасибо команде губернатора за поддержку и эффективную работу в реализации проекта. Мы решили, что завод будет строить липецкая компания, основными поставщиками ингредиентов для высококачественного продукта также будут местные сельхозпроизводители. Высокотехнологичное оборудование уже закуплено, его монтаж начнется в июне 2023 года, в октябре мы запланировали пуско-наладочные работы, а 15 декабря приглашаем вас на открытие производства», – сообщил Дмитрий Цыпин.

Планируемая площадь первого корпуса завода – 7 800 м2 производственного здания и 1000м2 административно – бытового здания. Проект предполагает создание более 70 высококвалифицированных рабочих мест. Объем инвестиций в первую очередь проекта инвестор оценивает в 2,5 млрд. рублей.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.