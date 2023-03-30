Подписи под документом поставили губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Железногорска Алексей Карнаушко и генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев Фото: предоставлено пресс-службой

В Курской области подписана программа мероприятий социально-экономического партнерства (СЭП) на 2023 год. Суммарные инвестиции составят более 2,3 млрд рублей.

Подписи под документом поставили губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Железногорска Алексей Карнаушко и генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.

Основными направлениями социальных инвестиций в 2023 году станут развитие городской инфраструктуры, поддержка образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Почти 130 млн рублей направят на развитие медицины: ремонт гинекологического отделения Железногорской городской больницы, реализацию программы по привлечению в Железногорск высококвалифицированных медицинских кадров.

В 2023 году завершится благоустройство аллеи им. А.В. Варичева, на которое запланировано 70 млн рублей.

Планируются работы по дальнейшей реконструкции парка им. Н.А. Никитина на основе софинансирования. Вклад всех сторон в реализацию проекта реновации городского парка превысит 173 млн рублей.

Компания продолжит финансирование детско-юношеского и массового спорта в Курской области, женского баскетбольного клуба «Динамо» – многократного победителя и призера российских и международных чемпионатов и кубков.

Более 10 млн рублей будет направлено на развитие спортивных учреждений: обновление бассейна «Нептун», благоустройство беговых дорожек и трибун на стадионе «Горняк».

Намечена работа по материально-техническому обеспечению железногорских школ и профильных СУЗов. Компания продолжит реализацию программы «Класс 21 века», направленную на оснащение учебных кабинетов современным специализированным оборудованием. На эти цели запланировано 18 млн рублей.

На реализацию программ в сфере культуры совместно с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» будет направлено около 50 млн рублей.

Также получат поддержку программа развития Дворца горняков в Железногорске и проект создания Дома кузнеца в рамках строительства в селе Красниково Пристенского района Курской области уникального туристического объекта – этнографического комплекса.

В жилых микрорайонах Железногорска будут построены несколько игровых и спортивных площадок.

Для благоустройства дорог в Курской области, включая Железногорский район, Компания выделит щебень на сумму 70 млн рублей. Еще 50 млн рублей на ремонт дорог выделит Правительство Курской области.

На социальные проекты направят более 48 млн рублей. В числе наиболее значимых направлений – объединяющая НКО и жителей Железногорска корпоративная программа «Вместе!» и адресная поддержка таких важных проектов, как «Парус надежды» и «Территория безграничных возможностей» (реабилитация и развитие детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья), «Человек собаке друг» (защита бездомных животных).

Вклад Правительства Курской области в реализацию программ Железногорска составит более 1,1 млрд рублей. Большая часть средств будет направлена на развитие инфраструктуры и благоустройство.

В том числе почти 650 млн рублей регион выделит для ликвидации полигона с твердыми бытовыми отходами, расположенном недалеко от города.

38 млн рублей Правительство Курской области выделит на реконструкцию магистрального трубопровода «Береза-Железногорск».

Почти 34 млн рублей запланировано на реализацию программ формирования современной городской среды.

На здравоохранение регион направит более 113 млн рублей. Средства пойдут на обеспечение отдельных групп жителей Железногорска бесплатными медицинскими средствами и изделиями при амбулаторном лечении, оснащение первичного сосудистого отделения Железногорской городской больницы, оказание паллиативной медицинской помощи детскому и взрослому населению.

Около 45 млн рублей область вложит в поддержку дошкольного и общего образования, а также ремонт детских садов.

В планах Правительства региона – проведение ремонтов здания Центральной городской библиотеки им. Е. Носова, детской художественной школы народных промыслов «Артель», техническое оснащение городского музея.

Администрация Железногорска на поддержку городских программ и проектов направит свыше 77 млн рублей. Значительная часть этих средств пойдет на софинансирование мероприятий по созданию современной городской среды, ликвидацию полигона твердых бытовых отходов, развитие дорожной инфраструктуры, поддержку сферы образования и молодежной политики.

- С 2011 года в рамках СЭП Компания направила на развитие области более 8 млрд рублей, – отметил Роман Старовойт. – Несмотря на все сложности текущего периода, объемы нашего сотрудничества сохраняются. Это создает прочный фундамент для движения вперед и реализации важных социальных инициатив.