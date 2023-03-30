Среднемесячный доход на одного курянина по официальным данным составил почти 37 тысяч рублей

По словам Романа Старовойта, доходы на душу населения в 2022 году в регионе выросли на 12,5% Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 марта в концертном зале «Свиридовский» Курской государственной филармонии прошло 19-е заседание регионального парламента. Прежде чем приступить к работе, депутаты почтили минутой молчания память недавно ушедшего из жизни коллеги экс-директора Курской АЭС Вячеслава Федюкина.

Единственным вопросом повестки дня был отчет губернатора о работе правительства Курской области за 2022 год.

Глава региона охарактеризовал год как непростой и принесший потери. В память о курянах, погибших в ходе СВО, губернатор объявил минуту молчания.

Отчет начался с приоритетных направлений работы исполнительной власти, главным из которых была безопасность. Она обеспечивается в тесном взаимодействии с Министерством обороны РФ. Курские добровольцы привлечены к охране правопорядка на приграничных территориях, вдоль границы обустроены оборонительные сооружения, прозвучало на мероприятии.

С самого начала СВО региональная власть включилась в работу по оказанию помощи людям, пострадавшим от военных действий. Свыше 440 млн. рублей ушло в регионе на восстановление разрушенных обстрелами зданий. Отремонтировано больше 430 частных домов и 24 многоквартирных, а также семь социальных объектов. Кроме того, область приняла почти четыре тысячи беженцев.

Тем не менее, отметил глава региона, финансово-экономический блок и система управления выдержали испытания. В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Курская область поднялась с 34-го места на 25-е.

В промышленном секторе экономики отмечен рост обрабатывающего производства (102,6%) и выпуска пищевой продукции (112,5%). Флагманом стало сельское хозяйство, в котором рост объемов составил 115,4%. Это – третье место в ЦФО. Регион на 70% обеспечил себя продуктами собственного производства. При этом среднемесячные денежные доходы на душу населения выросли на 12,5% и составили около 36,8 тысяч рублей, по словам губернатора.

В целом, по шести направлениям развития, включающим экономику и качество жизни населения, Курская область заняла 27-е место в стране.