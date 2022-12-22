В Курском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок

До Нового года осталось совсем мало времени Фото: Светлана ВОЛКОВА

Скоро Новый год и многие хотят порадовать детей сладкими новогодними подарками.

Специалисты рекомендуют быть внимательными при выборе и придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести вкусный, качественный и безопасный сладкий подарок.

Срок годности определяют по самому скоропортящемуся продукту

Сладкие новогодние подарки лучше покупать в магазинах, супермаркетах и на официальных рынках. Словом, там, где есть контроль качества.

При покупке обратите внимание на этикетку упаковки, маркировку. На ней должны быть указаны наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и (или) ограничения по использованию, показатели пищевой ценности; сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов, а также единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Срок годности определяют по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав. Лучше выбрать набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки – тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

Карамель лучше заменить на мармелад и зефир

При выборе подарков предпочтение стоит отдавать тем, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Стоит обратить внимание на наличие потенциальных аллергенов. К ним, например, относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. Детям эти продукты не рекомендуют. Кстати, карамель тоже не советуют ложить в детские наборы, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола.

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад.

Последние два продукта - наиболее безвредные, так как в них меньше сахара по сравнению с другими сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире есть пектин, полезный для пищеварения.

В составе сладостей не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, ароматизаторов, гидрогенизированных масел и жиров, а также натурального кофе. Натуральные красители и ароматизаторы допускаются.

Храните правильно!

Нередко внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями есть игрушка. Для нее также есть особые требования. Она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Но стоит помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности. Так, игрушки для детей до трех лет не должны содержать натуральный мех и кожу – это достаточно сильные аллергены. Также в игрушке не должно быть стекла и других бьющихся материалов, мелких деталей, в том числе размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%.

Сладкий подарок советуют хранить при температуре 15–17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом.

Надежная альтернатива - собрать подарок самому

По вашему требованию продавец подарка обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Это декларации соответствия и транспортные накладные.

Но самый надежный вариант - это собрать подарок самому. положив туда любимые конфеты детей, оформить их в красивую упаковку. Можно добавить туда же игрушку, и ребенок будет рад. Кстати, такой подарок может и обойтись гораздо дешевле, нежели готовый.

В случае если у родителей есть сомнения относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, они могут обратиться за разъяснениями на Всероссийскую горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров.

Также работает в круглосуточном режиме телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

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