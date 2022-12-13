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Общество13 декабря 2022 13:25

Игорю Артамонову вручили в Кремле Орден Александра Невского

Губернатор Липецкой области получил награду за особые заслуги перед Отечеством
Источник:kp.ru
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Указ о награждении Игоря Артамонова государственной наградой ранее подписал Президент России Владимир Путин. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Орден Игорю Артамонову вручил первый заместитель Руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС