Молодые педагоги города горняков получили премии

Поддержка сферы образования – одна из основных составляющих социальной политики Металлоинвеста

15 начинающих учителей Железногорска и Железногорского района Курской области награждены денежными премиями.

Такое поощрение молодые педагоги, воспитатели, преподавателей учреждений дополнительного образования получают каждый квартал от Компании Металлоинвест.

- Очень важно в начале пути получить поддержку и помощь не только от родных и коллег, но и от градообразующего предприятия. Потому что тогда мы понимаем, что нужны городу, региону, стране, – говорит заместитель начальника управления образования администрации Железногорска Ирина Любимова.

- Школа – это очень важный период в формировании, становлении человека, развитии его творческого потенциала, таланта и способностей. Мы надеемся, что такие инициативы станут стимулом к вашим дальнейшим профессиональным достижениям, – обратился к педагогам директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа имени А.В.Варичева, депутат Курской областной Думы Борис Сорокин.

Поддержка сферы образования – одна из основных составляющих социальной политики компании. Это и строительство новых спортивных площадок, и обновление учебно-производственной базы школ, колледжей, учреждений дополнительного образования. А в 2022 году стартовала новая программа «Класс 21 века», в рамках которой современное специализированное оборудование получили кабинеты в четырех школах Железногорска.