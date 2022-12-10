Выходные в Курске: планетарий, спектакли и "Казаки на Сейме"

В драмтеатре на выходных покажут сразу четыре постановки Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Казаки на Сейме»

В Курске походит Межрегиональный фестиваль «Казаки на Сейме». Он посвящен празднику иконы Божьей Матери "Знамение" Курской Коренной. На третьем Межрегиональном фестивале Курского областного Дома народного творчества выступят 20 казачьих коллективов и солистов из Волгограда, Воронежа, Москвы, Липецка и Курской области.

10 декабря до 17.30 в рамках фестиваля пройдет мастер-класс по владению казачьей шашкой по адресу: г. Курск, Театральный проезд, 1.

А в 18.00 здесь начнется концерт Государственного ансамбля танца "Казаки России". Коллектив приехал в Курск из Липецка. Руководитель - Народный артист России Леонид Милованов.

"Месье Амилькар" и "Квадратура круга"

В Курском областном драматическом театре имени А. С. Пушкина на выходных покажут сразу четыре постановки.

В субботу, 10 декабря, в 18.00 на малой сцене можно увидеть спектакль "Пришел мужчина к женщине". Каждому человеку хочется любить и быть любимым, даже если уже кажется, что это невозможно, судьба всегда может подарить шанс на это великое чувство.

Это простая история началась в один дождливый, холодный вечер. Она ждала его, ждала весь день, а может быть всю жизнь. Она еще не знает, каким он будет, что скажет и поймет ли он ее...

И он пришел, бережно храня надежду на любовь, которую он искал долгое время. Они оба готовы открыть свое сердце для простого человеческого счастья, тепла и нежности. Они такие разные и они еще не знают, что будет дальше с ними, но сейчас они вместе, и так хочется продлить этот прекрасный миг.

За этот вечер они переживут и прочувствуют многое: непонимание, близость, ссору, любовь, расставание...

Чем закончится эта встреча для героев? Будут ли они рядом? Или это просто для них один вечер? А может быть это все сон?

Ответить на эти вопросы вы сможете, посмотрев постановку.

На большой сцене в это же время покажут спектакль "Месье Амилькар, или Человек, который платит".

11 декабря в 18.00 на большой сцене зрители увидят "Семейный портрет с посторонним", а на малой - спектакль "Квадратура круга".

Все спектакли, кроме "Квадратуры круга", можно посмотреть по Пушкинской карте.

"Возвращение на Луну"

В Курском планетарии можно посмотреть целую серию программ. На выходных доступны полнокупольные программы «Возвращение на Луну», «Темная материя», полнокупольный фильм «Исследование космоса», полнокупольные сеансы «Невидимые объекты Вселенной», «Тайны Вселенной», "IBEX. В поисках края Солнечной системы», а также экскурсия «Родной край».

До 16 декабря здесь можно посетить полнокупольный сеанс «Живая Земля».

По 24 декабря – полнокупольный фильм «Рождение Солнечной системы».

По 28 декабря – экскурсия «Они были первыми».

До 31 декабря – экскурсия «Дорога в космос».

Все эти мероприятия в планетарии доступны по Пушкинской карте.