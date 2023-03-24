В России объявлены Лауреаты Конкурса «Лучшее корпоративное видео-2023»

Металлоинвест был отмечен сразу тремя наградами конкурса Фото: предоставлено пресс-службой

21 марта в рамках Московского Международного Фестиваля Корпоративного Видео объявлены Лауреаты Конкурса «Лучшее корпоративное видео-2023».

Конкурс «Лучшее корпоративное видео» проводится с 2012 года. В числе его участников – крупнейшие российские компании, представляющие различные отрасли экономики.

В 2023 году лидеры рынка представили свои проекты в почти 180 номинациях конкурса, среди лауреатов: ТАСС, Сбербанк, Евраз, Группа НЛМК, Комсомольская правда, МТС, Пятерочка и многие другие.

Так, компания «Металлоинвест» отмечена сразу тремя наградами конкурса «Лучшее корпоративное видео-2023», проходившего в рамках Московского международного фестиваля корпоративного видео (ММФКВ).

Документальный фильм Антона Войцеховского «Железные люди» (12+) получил специальный приз за «Лучшую режиссуру».

В фильме «Железные люди» особенности производственных процессов Михайловского горно-обогатительного комбината раскрываются через личные истории его сотрудников. Для съемок использовали спортивные дроны, применяли замедленную съемку с движущихся камер, другие современные методы и технологии. Монтаж и подготовка компьютерной графики заняли около полугода.

Телеграм-канал Металлоинвеста был отмечен в номинации «Контент для социальных сетей», корпоративное телевидение Компании — в номинации «Корпоративные новости, видеоблоги, ТВ».

За информационные фильмы были отмечены Agenda Media Group - Одежда, которая учит жить и ТАСС - документальный фильм «Великая Отечественная в хронике ТАСС».